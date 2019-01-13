به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن معزالدینی عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: برای جلسات شورای آموزش و پرورش باید به طور مشخص یک شخص تعیین شود تا مسئولیت پیگیری مصوبات جلسات را بر عهده داشته باشد.
وی افزود: وقت شورا و اعضای آن باید صرف مصوبات شود نه اینکه صرف مسائل و مشکلاتی شود که هر چند به حق است اما نباید برای طرح آن، وقت جمع زیادی از مسئولان گرفته شود.
معزالدینی تاکید کرد: در جلسات شورا، جای کسی که گزارش پیگیری مصوبات را ارائه دهد، خالی است آن هم در شورای مهمی نظیر آموزش و پرورش زیرا اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، باید برای تقویت افکار و عقاید کار کنیم.
امام جمعه موقت یزد تصریح کرد: کشورها زمانی پیشرفت میکنند که در پرورش فکر، عقیده و اخلاق تلاش کنند و من معتقدم اقوام مختلف به اخلاق زندهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضهای معلمان خرید خدمت به دلیل عدم دریافت چند ما حقوق خود عنوان کرد: همه میدانیم که در بحران اقتصادی قرار گرفتهایم اما در چنین شرایطی اگر از خرجکردهای بیرویه یا به اصطلاح بَرجها جلوگیری شود و حساسیت بیشتری روی هزینهکردها باشد و از ریختوپاشها جلوگیری شود، بحران ایجاد نخواهد شد.
معزالدینی تصریح کرد: در کشور ما پول هست اما برای اختلاس نه برای اقتصاد و احتساب و این آمارهای وحشتناکی که از اختلاس داده می شود، آبروی اسلام و نظام و کشور را تحت الشعاع قرار میدهد.
وی تاکید کرد: از معاون وزیر آموزش و پرورش میخواهیم که این صبحت ها را به وزیر و هیئت دولت انتقال دهد.
معزالدینی با اشاره به فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) بیان کرد: حضرت زینب (س) در بحرانیترین شرایط استفاده کرد و واقعه کربلا را در سختترین و دشوارترین حالات، ماندگار کرد.
وی تصریح کرد: دولتمردان ما نیز باید یاد بگیرند و در این بحرانهای اقتصادی، تصمیمهای درست بگیرند و کشور را از این شرایط نجات دهند.
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