پمپئو: برای جلوگیری از تهدید تروریستی به خاورمیانه سفر کردم!

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اِس در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره بحران کنونی ناشی از تداوم تعطیلی دولت آمریکا گفت: امن نگه داشتن مرزهای جنوبی ما از مؤلفه های امنیت ملی واشنگتن محسوب می شود. خطر بزرگی در این باره ما را تهدید می کند و ما نیر باید آن را جدی بگیریم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعا کرد: یکی از دلایلی که من به خاورمیانه سفر کردم نیز جلوگیری از تهدید تروریستی بوده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره گزارش جمعه شب روزنامه نیویورک تایمز که در آن ادعا شده بود ماموران پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در سال ۲۰۱۷ میلادی پس از اخراج «جیمز کومی» مدیر وقت این سازمان توسط ترامپ درباره عامل روسیه بودن رئیس جمهوری آمریکا، تحقیق کرده اند؛ گفت: قصد ندارم درباره این مطلب اظهارنظر کنم. تصور تهدید بودن ترامپ برای امنیت ملی آمریکا کاملا احمقانه است و ارزش پاسخ دادن ندارد.

پمپئو درباره سیاست های منفعت طلبانه دولت ترامپ درخصوص سوریه نیز گفت: دستورالعمل رئیس جمهوری در این باره به صورت باورنکردنی شفاف است. تقریباً ۲ هزار نیروی ما هم اکنون در سوریه به سر می برند که قرار است از این کشور خارج شوند. ما این کار را به صورت منظم و آگاهانه انجام می دهیم؛ یعنی به صورتی که موجب حفاظت از امنیت ملی آمریکا شود. تلاش های ما برای مقابله با تهدیدات تروریستی از ایران نشأت می گیرد! آنچه در سوریه انجام می دهیم صرفاً تغییرات تاکتیکی است و مأموریت ما کمافی السابق باقی می ماند.

این مقام آمریکائی در ادامه با سؤالی درباره خروج ایران از سوریه مواجه شد. پمپئو در این باره با طرح ادعائی مضحک گفت: می توانیم قدرت نظامی خود را از نقاط مختلفی در جهان اِعمال کنیم! این موضوع در سوریه و برای ایران هم اگر لازم شود، صدق می کند.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار مواضع دولت این کشور درباره توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مورد تأئید قرار گرفت مدعی شد: برجام یک ایده وحشتناک بود! آمریکائی های زیادی در ایران در بازداشت هستند! این ها گروهی از افراد در میان بدترین تروریست ها در جهان هستند. به این دلیل این دولت موضع سختی را علیه آن ها گرفته است.

پمپئو در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا دولت ترامپ به تبادل زندانی با ایران خواهد پرداخت، گفت: در این باره نمی توانم توضیحاتی را بدهم.