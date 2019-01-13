بررسی جزئیات لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در صد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران که به صورت فوق العاده و در نوبت عصر برگزار شد، ادامه جزئیات لایحه برنامه سوم توسعه شهری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۹ این لایحه، محمود میرلوحی طرح پیشنهاد اضافه شدن یک تبصره الحاقی به این ماده گفت: پیشنهاد می‌دهم شهرداری تهران موظف شود با عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه های برتر در چارچوب نظام نامه جذب نخبگان، زمینه جذب دانشجویان نخبه را فراهم آورد.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در شهرداری تهران با دو مشکل مازاد نیرو و نبود کیفیت در نیروی انسانی مواجه هستیم، اظهار داشت: کیفیت نیروی انسانی ما باید اصلاح شود و علاوه بر جذب نخبگان باید نسبت به جذب افرادی که رشته های مرتبط با مشاغل را دارند اقدام کنیم.

وی ادامه داد: آیا با وجود دانشگاه های برتر در کشور باید دانشگاه علمی کاربردی درست کنیم؟

در ادامه این جلسه، معاون منابع انسانی شهرداری تهران اظهار داشت: زمانی که شورای شهر پنجم شهرداری را تحویل گرفت تعداد پرسنل بالای ۱۶۸ هزار نفر بود اما اکنون به ۶۶ هزار و ۱۴۲ نفر رسیده است و این یعنی از شروع کار شورای شهر پنجم بیش از دو هزار نفر از تعداد پرسنل کاسته شده است.

ابراهیم شیخ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی شورای شهر باید سالانه ۶ درصد از نیروهای فراتر از ساختار تشکیلاتی شهرداری کاسته شود. ما اکنون نزدیک ۱۰ هزار نفر نیروی مازاد داریم که باید سالانه ۶ درصد از از تعداد آنها کاسته شود. همچنین بر اساس برنامه شورای شهر به ازای هر ۶ نفر یک نفر می توانیم جذب کنیم.

وی با اشاره به پیشنهاد محمود میرلوحی مبنی بر ایجاد فرصت برای جذب نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر در شهرداری گفت: این موضوعات در اسناد قبلی تدوین شده و اکنون در مرحله اجراست. بنابراین شاید لزومی نداشته باشد در لایحه برنامه سوم توسعه شهری نیز در نظر گرفته شود.

در بخش بعدی این جلسه پیشنهاد میرلوحی مبنی بر اضافه شدن تبصره الحاقی به ماده ۹ با ۱۱ موافق و ۷ مخالف به تصویب رسید.

همچنین ماده ۹ با برخی اصلاحات عبارتی و تایپی با ۱۸ موافق و بدون مخالف تصویب شد.

علاوه بر این در این جلسه مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ نیز به تصویب رسیدند.



همچنین در نوبت عصر به صورت فوق العاده برای بررسی جزئیات لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران برگزار شد، ماده ۲۴ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

محمد سالاری و علی عطا، اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد دادند تبصره دوم این ماده حذف شود.

در تبصره دوم این ماده آمده است: شهرداری مکلف است نسبت به ساماندهی و دریافت عوارض شهری از قبیل عوارض نماهای ساختمانی برهم زننده منظر شهری و عوارض بهره‌برداری سالانه و دائمی از ساخت و سازهای شهری (اداری-تجاری) و ... اقدام نماید

محمد سالاری در رابطه با این تبصره گفت: نا در این تبصره درواقع می گوییم مردم هر گونه که خواستند نماهای ساختمانی برهم زننده منظر شهری درست کنند و بعد عوارض آن را پرداخت کنند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اصل با این تبصره رویکرد نهادینه کردن تخلف را در پیش گرفته‌ایم و به جای اینکه درصورت ایجاد نماهای برهم زننده منظر شهری به افراد پایان کار ندهیم، از آنها می‌خواهیم عوارض را پرداخت کنند و با این پرداخت، اینگونه نماهای ساختمانی را ایجاد کنند. بنابراین پیشنهاد می‌دهم این تبصره را حذف کنیم.

علی اعطا، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز به عنوان موافق حذف این تبصره اظهار داشت: دریافت وجه از ساختمان هایی که منظر را بر هم می‌زنند جریمه است و عوارض نیست. اگر چنین قاعده ای بگذاریم سوال می شود که معیارهای برهم زننده منظر شهری چیست؟ و از آنجا که این قابل تشخیص نیست، مشکلات زیادی را به وجود می آورد. پس بهتر است این تبصره را حذف کنیم.

در ادامه این جلسه محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر ضمن انتقاد از پیشنهاد سالاری و اعطا گفت: از یک‌سو افراد می‌گویند دو هزار کسری واگن در مترو داریم و از سوی دیگر پیشنهاد حذف تبصره دریافت عوارض را مطرح می کنند. این درست نیست و خواهش می کنم از پیشنهاد خود منصرف شوید.

محسن هاشمی نیز در این ارتباط گفت: ما می‌خواهیم به درآمد پایدار ۴۵ درصد برسیم و اگر عوارض را حذف کنیم به آن در آمد نمی‌رسیم. بنابراین لازم است جایگزینی برای تبصره دوم نوشته شود.

در ادامه این جلسه تبصره دوم با یک موافق و ۱۳ مخالف حذف شد و متنی دیگر جایگزین آن شد. در تبصره جدید آمده است که شهرداری تهران مکلف است اقدامات لازم جهت امکان‌سنجی و ساماندهی عوارض شهری را از محل بهره برداری اماکن تجاری، اداری و ... تا پایان سال اول برنامه سوم انجام داده و جهت تصویب به شورای شهر ارائه کند.

تبصره جدید با ۱۵ موافق و یک مخالف به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، ماده ۲۴ با تبصره جدید و با ادغام بند ۳ و ۵ که پیشنهاد محمدجواد حق شناس و محمود میرلوحی بود، تصویب شد.

همچنین در این جلسه ماده ۲۲ با حذف جمله "شهرداری موظف است در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه بندی شهری اندیس ویژه به فعالیت های دانش بنیان و نوآوران اختصاص دهد. " به تصویب رسید.

ماده ۲۶ نیز با یک اصلاح عبارتی مبنی بر جایگزینی عبارت ۲.۸ (دو و هشت دهم) به جای ۸.۲ (هشت و دو دهم) در بند ۲ این ماده به تصویب رسید.

ماده ۲۹ نیز با حذف بند اول آن تصویب شد.

علاوه بر این، در این جلسه مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ با اصلاحات عبارتی به تصویب رسیدند.