به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رادمنش عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به مشارکت بسیار خوب خیران استان در امر مدرسه سازی اظهار داشت: خیران سال گذشته ۵۰ میلیارد در امر مدرسه‌سازی مشارکت کردند در حالی که دولت در این زمینه تنها ۴ میلیارد تومان هزینه کرد.

وی افزود: در سال جاری نیز تاکنون خیران ساخت چند واحد آموزشی با هزینه ۳۹ میلیارد تومان را متقبل شده اند.

رئیس انجمن خیران مدرسه ساز استان یزد با بیان اینکه بستر برای انجام فعالیت‌های خیران فراهم نیست، تصریح کرد: خیران استان یزد اکنون برای ساخت مدرسه در تامین زمین در مضیقه هستند و به رغم اینکه این مشکل چند سالی است وجود دارد، عزمی برای رفع آن نبوده است.

رادمنش عنوان کرد: خیران پول خود را صرف خرید زمین نمی‌کنند بنابراین مسئولان استان به ویژه استاندار یزد کمک کند تا زمین در اختیار خیران قرار گیرد و با ساخت فضاهای آموزشی مورد نیاز، نیازهای استان تامین شود.

وی یادآور شد: خیران استان یزد اکنون ماهانه دو مدرسه در سطح استان احداث می کنند و یزد سال گذشته رتبه نخست را در زمینه جذب مشارکت خیران کسب کرد اما متاسفانه حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود.

رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان و فرهنگیان تصریح کرد: مسئولان امر در وزارتخانه این موضوع را بررسی کنند.