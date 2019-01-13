نگاه به شعر قدسی باشد/ شکوه حماسه عاشورا در شعر شاعران اردبیلی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدحسن عاملی شامگاه یکشنبه در آئین گرامیداشت ۳۰ سال فعالیت انجمن شعرای دارالارشاد حسینی استان اردبیل تصریح کرد: نگاه انسان به سمت و سوی شعر و کلمات آهنگین مثبت بوده و در تنظیم شعر با بهرهگیری از نگاههای الهی میتوان در ترویج آموزههای اخلاقی و دینی نیز موفق شد.
وی به تجلی پیدا کردن شکوه حماسه عاشورا در شعر شعرای اردبیلی اشاره کرد و متذکر شد: شعرای حسینی فکر، مرام و سبک و راه اباعبدالله الحسین (ع) را ابتدا با تولید محتوا و سپس پرداخت عمیق به مفاهیم به تصویر میکشند.
نماینده ولی فقیه در استان بیان داشت: اخلاص گنجینه ارزشمندی از معرفت الهی بوده که قابل معامله با هیچ چیز دیگری نیست و در وهله اول باید تمامی شعرا به این نعمت و صفت بارز اخلاقی مزین شوند.
عاملی با اشاره به اینکه شعرا در طول تاریخ در حق پیشرفت فرهنگی جامعه نقش بزرگ و تاثیرگذار خود را به خوبی ایفا کردند، یادآور شد: چنانچه شعر در قالب مذهبی و اخلاقی قرار گیرد مرور زمان نیز قدرت غلبه و به ورطه فراموشی سپردن آن را نخواهد یافت.
احساس تعلق جوانان به هیئتهای مذهبی ارزشمند است
امام جمعه اردبیل به قدردانی از هیئت امنا و فعالان هیئتهای مذهبی که باعث ترغیب جوانان برای حضور در این محافل میشوند پرداخت و افزود: هیئتهای مذهبی مدرسه انسانسازی بوده و با بهرهگیری از قدرت کلام شعرای حسینی میتوان شور و شوق مضاعفی را در این قبیل مجموعهها پدید آورد.
وی اضافه کرد: فراگیر کردن اخلاقیات با توسل به جملات آهنگین و شعر مورد نیاز کشور بوده و تمامی واعظین و شعرا باید در بکارگیری کلمات نهایت دقت را داشته باشند تا از تاثیرپذیری سخن بیشتری بهرهمند شد.
عاملی ادامه داد: ذائقه آدمی به سخنان زیبا و شعرگونه عکسالعمل مثبت نشان داده و قلبها را تسخیر میکند و چنانچه در محافل مذهبی به برخورداری شعرا و مادحین از چنین ویژگیهای ارزشمندی تاکید شود با نتایج مثبتی نیز همراه خواهیم گشت.
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