طرح بانک اطلاعاتی و شناسنامه ساختمانی املاک در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار گران مهر شامگاه یکشنبه در نشست بررسی طرح اجرای بانک اطلاعاتی در شهرداری سمنان، بابیان اینکه پس از تکمیل آموزش و تنظیم برگه‌ها و همچنین تائید کارشناسان مبنی بر آمادگی مأموران آمار، طرح بانک اطلاعات شناسنامه ساختمانی املاک از روز شنبه مصادف با سالروز ولادت حضرت زینب (س) در سمنان آغازشده است، تأکید کرد: مراحلِ اول طرح شامل ارسال و تحویل دعوت‌نامه و اطلاع‌رسانی از مراجعه حضوری مأموران طی روزهای آتی است.

وی افزود: تمامی مراحل اجرای طرح با نظارت دقیق گروه کارشناسی و حضور درصحنه میدانی و نیز استقرار تمام‌وقت در ستاد اجرایی به‌منظور رفع موانع احتمالی و باهدف جلوگیری از هرگونه وقفه در اجرا صورت گرفته است.

معاون توسعه منابع شهرداری سمنان، گفت: شفافیت هدف اجرای این طرح است لذا شهروندان در صورت هرگونه سؤال و ابهام می توانند با ستاد اجرایی مستقر در شهرداری منطقه دو تماس گیرند.