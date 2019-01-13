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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۰۵

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان:

طرح بانک اطلاعاتی و شناسنامه ساختمانی املاک در سمنان آغاز شد

طرح بانک اطلاعاتی و شناسنامه ساختمانی املاک در سمنان آغاز شد

سمنان- معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان، گفت: باهدف سامان بخشی به مستقلات سمنان، طرح بانک اطلاعاتی و شناسنامه ساختمانی املاک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار گران مهر شامگاه یکشنبه در نشست بررسی طرح اجرای بانک اطلاعاتی در شهرداری سمنان، بابیان اینکه پس از تکمیل آموزش و تنظیم برگه‌ها و همچنین تائید کارشناسان مبنی بر آمادگی مأموران آمار، طرح بانک اطلاعات شناسنامه ساختمانی املاک از روز شنبه مصادف با سالروز ولادت حضرت زینب (س) در سمنان آغازشده است، تأکید کرد: مراحلِ اول طرح شامل ارسال و تحویل دعوت‌نامه و اطلاع‌رسانی از مراجعه حضوری مأموران طی روزهای آتی است.

وی افزود: تمامی مراحل اجرای طرح با نظارت دقیق گروه کارشناسی و حضور درصحنه میدانی و نیز استقرار تمام‌وقت در ستاد اجرایی به‌منظور رفع موانع احتمالی و باهدف جلوگیری از هرگونه وقفه در اجرا صورت گرفته است.

معاون توسعه منابع شهرداری سمنان، گفت: شفافیت هدف اجرای این طرح است لذا شهروندان در صورت هرگونه سؤال و ابهام می توانند با ستاد اجرایی مستقر در شهرداری منطقه دو تماس گیرند.

کد مطلب 4512114

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