زمان تمرین تیم ملی در دبی مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ عصر دوشنبه نخستین تمرین خود را برای رویارویی با عراق در دبی برگزار می کند.

شاگردان کارلوس کی روش در ورزشگاه اختصاصی باشگاه الوصل تمرین خواهند کرد تا خود را برای سومین و آخرین بازی مرحله گروهی آماده کنند.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آسیا به مصاف عراق می رود. شاگردان کارلوس کی روش در دو بازی نخست خود مقابل یمن و ویتنام موفق به کسب دو پیروزی شدند تا با شش امتیاز و هفت گل زده فعلا در صدر گروه حضور داشته باشند.