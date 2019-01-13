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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۱۵

گزارش خبرنگار مهر ازامارات؛

زمان تمرین تیم ملی در دبی مشخص شد

زمان تمرین تیم ملی در دبی مشخص شد

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در شهر دبی عصر دوشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ عصر دوشنبه نخستین تمرین خود را برای رویارویی با عراق در دبی برگزار می کند.
شاگردان کارلوس کی روش در ورزشگاه اختصاصی باشگاه الوصل تمرین خواهند کرد تا خود را برای سومین و آخرین بازی مرحله گروهی آماده کنند.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آسیا به مصاف عراق می رود. شاگردان کارلوس کی روش در دو بازی نخست خود مقابل یمن و ویتنام موفق به کسب دو پیروزی شدند تا با شش امتیاز و هفت گل زده فعلا در صدر گروه حضور داشته باشند.
کد مطلب 4512115
مهدی مرتضویان

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