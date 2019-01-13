به گزارش خبرنگار مهر، منصور طاقه‌ای شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی شهرداری کرمانشاه با انبوه سازان و سازندگان مسکن به عدم استقبال سازندگان به ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلاتی متشکل از ۲۰ پارامتر در رونق ساخت و ساز وجود دارد که می توان گفت موثرترین آنها مشکلات اقتصادی است.

وی با بیان اینکه عمده مشکل ما صدور پروانه نیست بلکه صدور پروانه پایان کار است که گاهی تا ۶ سال بدون دلیل آنرا به تاخیر می اندازند، افزود: عدم صدور پروانه یکی از معضلات در شهرداری است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

مدیر انجمن انبوه سازان کرمانشاه بیان کرد: تجمیع پلاک های قدیمی یکی از وظایف شهرداری بوده که آنرا انجام نداده و در این راستا هنوز اندرخم یک کوچه است.

وی ادامه داد: به ازای هر ۱۰۰ پروانه ای که صادر می شود ۹۵ درصد آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود و می توان گفت حتی بسیاری از پروانه ها ۲ بار به ماده ۱۰۰ می روند و این یک ضعف برای شهرداری محسوب می شود.

تابعی یکی از آسیب های کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشویق شهرداری برای کسب درآمد عنوان کرد و بیان داشت: بند ناف شهرداری برای سالم سازی باید از کمیسیون ماده ۱۰۰ بریده شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که شهرداری دید و نظرش به ماده ۱۰۰ برای کسب درآمد و جبران کسری هزینه ها است مشکلات ما در این راه حل نخواهد شد، افزود: باید راه خلاف را ببندیم تا به امید خلاف سازندگان زمین گران نخرند بلکه مسائل اقتصادی را بررسی کنند و بر پایه آن اقدام به ساخت و ساز کنند.

مدیر انجمن انبوه سازان کرمانشاه عدم ثبات مدیریتی در شهرداری را یکی دیگر از معضلات دانست و گفت: باید شورای شهر یک ثبات مدیریتی در شهرداری به وجود آورند که حداقل شهردار مدتی ماندگار باشد تا بتواند به یک برنامه دراز مدت برای شهر دست یابد.

وی در ادامه از مشکلات بافت فرسوده و بلاتکلیفی ۳۰ ساله آن سخن گفت و افزود: اگر هزینه تشکیل سمینارهای بیهوده را برای کندن پلاک ها صرف می کردند حداقل تا کنون پیشرفتی در این راه داشتیم.

تابعی با اشاره به اینکه ضوابطی برای ساخت و ساز بافت فرسوده نداریم، گفت: دولت برای سال آینده بازآفرینی ۲ هزار مورد از بافتهای فرسوده را دستور کار دارد.

وی تعدا زیاد واحدهای بزرگ در استان را یک معضل بیان کرد و افزود: مهاجر فرست بودن شهر کرمانشاه نیز یکی دیگر از دلایل رکود در ساخت و ساز است.

مدیر انجمن انبوه سازان کرمانشاه بیان کرد: با جلسه هیچ مشکلی حل و فصل نمی شود بلکه باید با کمک مشاور و متخصص و هم اندیشی با سازندگان مشکلات را حل و فصل کنیم.