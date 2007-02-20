بزرگترین کتابخانه مرکزی شمال کشور در ساری احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، روح الله قهرمانی چابک رئیس ستاد عالی پیگیری مصوبات هیات دولت در مازندران با بیان مطلب فوق شامگاه سه شنبه در هشتمین جلسه ستاد عالی پیگیری مصوبات هیات دولت به مازندران اظهار داشت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال، برای کمک به انجمن ها و فعالیتهای فرهنگی استان تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای کمک به فعالیت های قرآنی و تجهیز و تکمیل دو کتابخانه،4 خانه جوان،4 مجتمع فرهنگی هنری قرار است از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و منابع تکمیلی در استان هزینه گردد.

قهرمانی ادامه داد: اختصاص، 6 میلیارد ریال برای زیرساخت های 9 شهرک صنعتی استان در ماطق محروم و کمتر توسعه یافته مازندران از دیگر مصوبات هشتمین جلسه پیگیری مصوبات هیات دولت در استان بوده است که باید صورت گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران یاد آور شد: به موجب مصوبه هیات وزیران، مقرر شد، 2 شهرک صنعتی جدید در شهرستانهای رامسر و بابلسر ایجاد شود که در مرحله تامین زمین است.