به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز کومی» رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا «اف‌بی‌ای» که از سوی رئیس جمهوری این کشور در ارتباط با تحقیقات مربوط به ارتباط کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار گذاشته شد، در پیامی توئیتری خطاب به وی گفت: از شما تقاضا دارم تا مرا با دشمنانم قضاوت کنید.

این در حالیست که رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه در پیامی توئیتری نوشته بود: به تازگی توسط (روزنامه) نیویورک تایمزِ مغلوب متوجه شدم که سران پیشین فاسد اف‌بی‌آی- که تقریباً همه یا اخراج شده و یا به دلایل بدی مجبور به تَرک این نهاد شده اند- تحقیقاتی را بدون هیچ دلیل و مدرکی علیه من آغاز کرده اند. این ماجرا پس از آن روی داد که من «جیمز کومی» (رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا) را اخراج کردم؛ یک به دردنخور کامل!

لازم به ذکر است، جیمز کومی رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» چندی پیش با «دروغگو» خواندن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان جمهوریخواه کنگره این کشور خواست تا تسلیم خواسته‌ های او نشوند.

رئیس سابق «اف‌بی‌آی» که در ساختمان کنگره آمریکا با خبرنگاران سخن می گفت، یادآور شد: دروغگویی‌ های رئیس جمهوری سبب شده تا به وجهه و اعتبار اف‌بی‌آی صدمات زیادی وارد شود. این درحالیست که برخی‌ به جای ایستادن در برابر این دروغ ها به غلط این مزخرفات را باور می‌ کنند.