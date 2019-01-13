  1. استانها
  2. یزد
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۵۴

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد:

ایران از نظر جهش علمی و تشکیلات فناوری زیر ذره‌بین دشمنان است

ایران از نظر جهش علمی و تشکیلات فناوری زیر ذره‌بین دشمنان است

یزد ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد با تاکید بر اینکه قدرت علم در دنیای امروز برکسی پوشیده نیست، گفت: امروز کشور ما نیز از نظر جهش علمی و تشکیلات فناوری زیر ذره‌بین دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد فخرالدینی عصر امروز در کارگروه دانشگاهیان، علم و فناوری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی بنیاد نخبگان یزد با ارائه تعریفی از علم از لسان نبی مکرم اسلام، حضرت محمد (ص) اظهار داشت: پیامبر اسلام تاکید داشتند که علم را فرا بگیرید، حفظ کنید و آن را نشر دهید و باید ببینیم که علم‌آموزی ما تا چه حد به این گفتار پیامبر نزدیک بوده است.

وی بیان کرد: متاسفانه مدرک‌گرایی در کشور ما مورد توجه است در حالی که هم در دین مبین اسلام و هم در کشورهای پیشرفته دنیا، به کیفیت علم و کاربردی بودن و قابل نشر بودن آن توجه می‌شود.

فخرالدینی با اشاره به جهش‌های خوب علمی که در کشور ما در طول ۴۰ سال انجام شده است، افزود: یکی از مواردی که دشمنان ما روی آن کار کارشناسی انجام می‌دهند، جهش علمی کشور است.

وی تصریح کرد: کشور ما از نظر علمی و تشکیلات فناوری زیر ذره‌بین دشمنان است زیرا همگان دریافته‌اند که امروز علم در اقتدار کشورها تعیین کننده است بنابراین باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم و دستاوردهای انقلاب را در این حوزه تبیین کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: تبلیغات علیه دانشگاه‌ها و اساتید ما بسیار است بنابراین باید مراقب برخی روحیات خود از جمله مدرک گرایی باشیم و از آن فاصله بگیریم و اجازه ندهیم دشمنان قدرت علمی انقلاب اسلامی را تخریب کنند.

فخرالدینی تاکید کرد: جامعه دانشگاهی استان یزد باید تلاش کند در قالب برنامه‌های اثرگذار در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن پاسداری از انقلاب، دستاوردهای واقعی آن را به مردم نشان دهند.

کد مطلب 4512138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها