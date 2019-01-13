به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد فخرالدینی عصر امروز در کارگروه دانشگاهیان، علم و فناوری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی بنیاد نخبگان یزد با ارائه تعریفی از علم از لسان نبی مکرم اسلام، حضرت محمد (ص) اظهار داشت: پیامبر اسلام تاکید داشتند که علم را فرا بگیرید، حفظ کنید و آن را نشر دهید و باید ببینیم که علمآموزی ما تا چه حد به این گفتار پیامبر نزدیک بوده است.
وی بیان کرد: متاسفانه مدرکگرایی در کشور ما مورد توجه است در حالی که هم در دین مبین اسلام و هم در کشورهای پیشرفته دنیا، به کیفیت علم و کاربردی بودن و قابل نشر بودن آن توجه میشود.
فخرالدینی با اشاره به جهشهای خوب علمی که در کشور ما در طول ۴۰ سال انجام شده است، افزود: یکی از مواردی که دشمنان ما روی آن کار کارشناسی انجام میدهند، جهش علمی کشور است.
وی تصریح کرد: کشور ما از نظر علمی و تشکیلات فناوری زیر ذرهبین دشمنان است زیرا همگان دریافتهاند که امروز علم در اقتدار کشورها تعیین کننده است بنابراین باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم و دستاوردهای انقلاب را در این حوزه تبیین کنیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: تبلیغات علیه دانشگاهها و اساتید ما بسیار است بنابراین باید مراقب برخی روحیات خود از جمله مدرک گرایی باشیم و از آن فاصله بگیریم و اجازه ندهیم دشمنان قدرت علمی انقلاب اسلامی را تخریب کنند.
فخرالدینی تاکید کرد: جامعه دانشگاهی استان یزد باید تلاش کند در قالب برنامههای اثرگذار در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن پاسداری از انقلاب، دستاوردهای واقعی آن را به مردم نشان دهند.
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