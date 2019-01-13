به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع عصر امروز در جلسه کارگروه دانشگاهیان، علم و فناوری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یزد که به میزبانی بنیاد نخبگان برگزار شد، بر لزوم هدایت برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در دانشگاه‌ها به سمت دانشجو محوری تاکید کرد.

وی عنوان کرد: باید با اجرای برنامه‌هایی نظیر کرسی‌های آزاداندیشی، شرایط مشارکت همه دانشجویان در برنامه‌های دانشگاه‌ها را فراهم کنیم.

زارع بر ضرورت جذب مشارکت خودجوش دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌ها تاکید کرد و افزود: به جز برنامه‌های ایام فاطمیه، سایر برنامه‌ها باید در فضایی پر شور و نشاط و در قالب جشن برگزار شود.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه در نشستی با علمای استان در مورد ایام فاطمیه بررسی‌های لازم انجام شده است، عنوان کرد: روزهای ۳۰ دی‌ماه، اول و دوم بهمن‌ماه ایام فاطمیه اول و روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه نیز ایام فاطمیه دوم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارائه خدمات در دانشگاه‌ها به اشکال مختلف تاکید کرد و افزود: تفاوت این ایام با سایر ایام سال باید برای دانشجویان قابل لمس باشد.

زارع با تاکید بر ضرورت اعلام دستاوردهای علمی و فناوری در منزلگاه چهلم انقلاب اسلامی تصریح کرد: بیان این دستاوردها می‌تواند در جامعه روحیه امید، خودباوری، اعتماد به نفس و نشاط تزریق کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند نظام اسلامی را به ویژه مدیران آن را کارآمد جلوه دهد، تبیین دستاوردهای علمی و دانشگاهی بسیار راهگشا خواهد بود.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به فعالیت ده‌ها دانشگاه در سطح استان اظهار امیدواری کرد: برنامه های خوبی در سطح استان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به صورت دانشجومحور برگزار شود.