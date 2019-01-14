حساب های مالی مس سونگون به آذربایجان شرقی منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی افزود: لازم است منابع و گردش مالی شرکت مس سونگون در خود استان ثبت شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر رصد فعالیت‌های معدنی در محدوده‌هایی که مجوز اکتشاف برای آنها صادر شده است، گفت: طبق قانون، کسانی که در مهلت تعیین شده نسبت به انجام عملیات اکتشاف اقدام نکنند، پروانه اکتشاف و بهره‌برداری آنها باطل می‌شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه از سرمایه‌گذاران بخش معدن حمایت می‌کنیم، افزود:‌ در عین حال به کسانی که مجوز اکتشاف گرفته‌اند و به دنبال سوءاستفاده هستند یا توانایی کافی برای انجام عملیات اجرایی ندارند، اجازه فعالیت داده نمی‌شود.

وی بر رعایت قانون و همچنین اصلاح برخی از مواد قانونی درخصوص احیای منابع طبیعی که در اثر بهره‌برداری از معادن تخریب شده است تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی هشدار داد در صورتی که تا یک ماه آینده ساز و کار لازم برای انتقال حساب های مالی مس سرنگون به استان منتقل نشود، از حمل کنسانتره مس به دیگر استان ها جلوگیری خواهد شد.