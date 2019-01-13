مجتبی آغاز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی در راستای قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور از سال ٩۵ با استقبال چشمگیر ١٠ هزار نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی در شهرستان خاتم راه اندازی شده است.

وی، هدف از راه‌اندازی این سامانه را ثبت اطلاعات بهره‌برداران و فعالیت‌های حوزه ترویج و مراکز کشاورزی توسط مروجان در راستای اجرایی شدن نظام نوین ترویج دانست و افزود: سرشماری دقیق بهره‌برداران کشاورزی، زراعی و باغی، دام و طیور، آب و خاک، شیلات همچنین به‌روز رسانی آمار و اطلاعات پایه کشاورزی، آبادی‌ها، کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی در این سامانه ثبت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم ادامه داد: تاکنون اطلاعات ١٠ هزار بهره‌بردار، کارشناسان ١۶ پهنه کشاورزی، ٢٣٨ آبادی، ٧هزار بهره‌بردار باغی، ۶ هزار و ١٧ بهره‌بردار زراعی، ۵٠ بهره‌بردار کلنی زنبور عسل، ٨٠ استخر پرورش و تکثیر آبزیان، ٧٢ مورد احداث گلخانه در سامانه جامع پهنه و داده‌های مدیریت کشاورزی ثبت شده است.

آغاز افزود: برای جلوگیری از حضور دلالان در بخش محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با راه اندازی سامانه پهنه بندی سعی کرده به نوعی شناسنامه ای از میزان و نوع کشت محصولات کشاورزی فراهم کند.

وی ادامه داد: کشاورزان بر اساس اطلاعاتی که در این سامانه وارد کرده‌اند از مزایا و خدمات جهاد کشاورزی در مراحل کشت و تولید محصولات کشاورزی خود برخوردار می شوند همچنین خرید تضمینی محصولات اساسی مانند گندم، کلزا و ذرت به صورت مستقیم از طریق این سامانه متناسب با سطوح زیرکشت هر بهره‌بردار انجام می شود.

آغاز اظهار داشت: کشاورزانی که در این سامانه ثبت نام نکرده اند، باید با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و ارائه مدارک مورد نظر برای ثبت نام در سامانه و یا دریافت معرفی نامه از این سامانه اقدام کنند.