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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۱۶

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

فعالیت ۳۵۰۰ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی

فعالیت ۳۵۰۰ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از فعالیت ۳۵۰۰ واحد تولیدی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه رزمندگان و مبارزان جبهه مقاومت افتخار ایران اسلامی هستند، گفت: : پیروزی جبهه مقاومت در سوریه و دیگر محورها نشان دهنده عظمت و قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان این اقتدار نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته‌اند و دیگر کاری نمی ‌توانند انجام دهند، افزود: این نظام و انقلاب هر روز قوی ‌تر و قدرتمندتر از گذشته در عرصه‌ های مختلف ظاهر می ‌شود.

پورمحمدی همچنین در ادامه با بیان اینکه ۱۸۰۰ شرکت عمران و سازندگی در استان داریم که سوریه می‌ تواند مقصد خوبی برای صادرات کالاها و خدمات استان باشد، ادامه داد: این کار باعث افزایش رونق تولید و اشتغال استان می شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه شرایطِ حضور سرمایه ‌گذاران در عرصه بازسازی سوریه فراهم است، گفت: استان آذربایجان شرقی در تمام عرصه‌ ها آمادگی لازم را برای بازسازی سوریه دارد.

وی سپس در پایان با بیان اینکه تشکیل میز همکاری ایران و سوریه با تعاملات ایجاد شده نیاز است، گفت: می ‌توانیم هیئت همکاری اقتصادی و تجاری به سوریه اعزام کنیم و زمینه ‌های صادرات را افزایش دهیم.

کد مطلب 4512160

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