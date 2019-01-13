فعالیت ۳۵۰۰ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه رزمندگان و مبارزان جبهه مقاومت افتخار ایران اسلامی هستند، گفت: : پیروزی جبهه مقاومت در سوریه و دیگر محورها نشان دهنده عظمت و قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان این اقتدار نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته‌اند و دیگر کاری نمی ‌توانند انجام دهند، افزود: این نظام و انقلاب هر روز قوی ‌تر و قدرتمندتر از گذشته در عرصه‌ های مختلف ظاهر می ‌شود.

پورمحمدی همچنین در ادامه با بیان اینکه ۱۸۰۰ شرکت عمران و سازندگی در استان داریم که سوریه می‌ تواند مقصد خوبی برای صادرات کالاها و خدمات استان باشد، ادامه داد: این کار باعث افزایش رونق تولید و اشتغال استان می شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه شرایطِ حضور سرمایه ‌گذاران در عرصه بازسازی سوریه فراهم است، گفت: استان آذربایجان شرقی در تمام عرصه‌ ها آمادگی لازم را برای بازسازی سوریه دارد.

وی سپس در پایان با بیان اینکه تشکیل میز همکاری ایران و سوریه با تعاملات ایجاد شده نیاز است، گفت: می ‌توانیم هیئت همکاری اقتصادی و تجاری به سوریه اعزام کنیم و زمینه ‌های صادرات را افزایش دهیم.