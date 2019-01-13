توسعه کردستان باید جدا از مسائل حزبی و گروهی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه یکشنبه در نشست با روحانیون و علمای استان کردستان اظهار داشت: توسعه در استان کردستان یکی از اولویت‌های اصلی است و در این راستا همه اقشار جامعه به ویژه اقشار خاص می‌توانند نقش مهم‌تری را داشته باشند.

وی با بیان اینکه توسعه در کردستان باید فارغ از مسائل حزبی و جناحی دنبال شود، عنوان کرد: علما و روحانیون در راستای توسعه استان کردستان می توانند نقش بسیار مهمی را داشته باشند.

استاندار کردستان با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و نفاق در جامعه هست، افزود: همه ما باید تلاش کنیم در فضای وحدت و همدلی کردستان را به سمت و سوی توسعه بهتر سوق دهیم.

وی به ظرفیت های عظیم استان در بخش آب، کشاورزی و محصولات پروتئینی اشاره کرد و گفت: نامه ای به خدمت مقام معظم رهبری نوشته ایم و در آن درخواست تخصیص اعتباری معادل یک و نیم میلیارد دلار کرده ایم تا در بخش آب، توسعه کشاورزی و افزایش تولید گوشت قرمز هزینه شود که امیدواریم مورد موافقت ایشان قرار بگیرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه علیرغم همه مشکلات کارهای بسیار خوبی در استان انجام و اعتبارات قابل توجهی دریافت کرده ایم اظهار داشت: در سال ۹۶ در مجموع هزار و۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که این رقم در سالجاری هزار و ۵٨۵ میلیارد تومان است که در شش ماهه نخست ۵۰ درصد آن دریافت و تا پایان سال مابقی نیز جذب و هزینه خواهد شد.

مرادنیا اضافه کرد: برای سال ۹٨ نیز اعتبارات استان هزار و۷۱۴ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که از رشد برخوردار شده است.

وی در ادامه به اعتبارات پرداخت شده توسط بانک ها به طرحهای گوناگون نیز اشاره کرد و افزود: در مجموع دو هزار و۵۰۰ میلیارد تومان میزان تسهیلات پرداختی بانک ها بوده که می تواند کمک موثری به کاهش بیکاری باشد.

استاندار کردستان همچنین به اعتبارات قابل توجه و پیش بینی شده برای احداث و تکمیل راههای بین شهری وروستایی نیز گریزی زد و عنوان کرد: در سالجاری ۴٨۰ کیلومتر راه بین شهری در دست اجرا و پیمان است که برای اتمام آن نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

مرادنیا با بیان اینکه در استان کردستان شش هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی داریم گفت: هم اکنون هزار کیلومتر راه روستایی در سطح استاندار دست انجام داریم که برای این بخش نیز نیازمند اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی هستیم.

استاندار کردستان ردیف های موجود در بودجه ۹٨ برای حل مشکل آب شرب شهرها و روستاهای استان نیز مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: اعتبارات راه آهن کردستان از ۴٨ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و دولت وعده داده است تا پایان سال ۹۹ قطار به سنندج برسد.

مرادنیا افزود: برای تکمیل کریدور شمال به جنوب در سال آینده دولت ۱۶۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته وامید داریم با اتمام تونل باغان مریوان این جاده نیز تا پایان سال آینده زیربار ترافیک برود.

در جریان برگزاری این نشست در ابتدا شماری از علما و روحانیون اهل سنت و تشیع استان کردستان به بیان دغدغه ها و مطالبات مختلف مردم این استان پرداختند.