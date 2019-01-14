به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ژاپن موفق شد دومین برد خود در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را مقابل تیم ملی عمان به سختی کسب کند. بردی که با نتیجه یک بر صفر با ضربه پنالتی کاراگوچی کسب شد. البته اشتباهات داوری نیز در بازی ژاپن و عمان به نفع آبی های شرق آسیا تمام شد. چرا که داور بازی خطای هند مدافع ژاپن را نادیده گرفت تا عمانی ها فرصت جبران گل خورده را از دست بدهند.

ژاپنی ها که تاکنون چهار بار موفق به کسب عنوان قهرمانی در این بازی ها شده اند همچنان از سوی کارشناسان به عنوان یکی از بخت های قهرمانی در جام ملت های آسیا شناخته می شوند.

این تیم در کنار تیم ملی فوتبال ایران بیشترین شانس را از سوی کارشناسان برای قهرمانی در هفدهمین دوره جام ملت های آسیا دارد. اگر این دوتیم قرار باشد به عنوان سرگروه بالا بیایند و بازی های خود را یکی پس از دیگری ببرند احتمالا در نیمه نهایی با یکدیگر روبرو خواهند شد.

با این حال سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به امارات دیدگاه دیگری دارد.

«هاجیمه موریاسو» همچون کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سعی دارد تمرکز تیمش را به بازی پیش روی ژاپن معطوف کند و فعلا به رقبای خود در مراحل حذفی فکر نمی کند.

موریاسو پس از برد یک بر صفر این تیم مقابل عمان گفت: بازی خیلی سختی داشتیم. عمانی ها ما را تحت فشار گذاشتند و همین موضوع سبب شد تا بازیکنان تیم شب دشواری داشته باشند.

موریاسو درباره اینکه بسیاری از کارشناسان صحبت از شانس بالای قهرمانی ایران یا ژاپن در این بازی ها می کنند به خبرنگار مهر گفت: برای من بازی بعدی اهمیت زیادی دارد. همچنان در مرحله گروهی هستیم و باید به بازی بعدی در این مرحله فکر کنیم.

«آیا شما هم مثل کارشناسان برای ایران و ژاپن شانس قهرمانی قائل هستید؟» سرمربی تیم ملی ژاپن در پاسخ به این سئوال گفت: من به بازی بعدی فکر می کنم. فعلا به بازی های حذفی و دیدار با ایران فکر نمی کنم. مهمترین دیدار، بازی بعدی ژاپن است. اگر قرار است به فینال برسیم باید بازی به بازی جلو برویم. از حالا نمی توان به حریفان چند مرحله بالاتر فکر کرد.