پنج پیشکسوت کارگردانی تلویزیون تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار که جمعی از مدیران سازمان صدا و سیما، کارگردانان، تهیه کنندگان و سایر علاقمندان حضور داشتند، مدیر کل تولید سیما درباره سیر تحولات حرفه کارگردانی گفت: "همزمان با تاسیس مدرسه عالی تلویزیون و سینما و آغاز به کار رادیو و تلویزیون ملی ایران حرفه کارگردانی و با آمدن نمایش های صحنه ای در جلو دوربین های تلویزیونی کارگردانی هنری مطرح شد."

نورالدین موسی ادامه داد: "از سوی دیگر اعتقاد به وجود کارگردان مطلق در برنامه های تولیدی تک دوربینه، چنددوربینه، نمایشی و غیرنمایشی تلویزیون مورد اتفاق نظر تمام اساتید و همکاران است. ما تلاش کرده ایم این دیدگاه را به حوزه آموزش دانشکده صدا و سیما منتقل کنیم و چنانچه این بایدها صورت بگیرد می توانیم به سمت تخصصی شدن کارگردانی در تلویزیون حرکت کنیم."

وی ادامه داد: "حضور چهره های مختلف در حرفه های گوناگون در میان نامزدها، برگزیدگان، هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر حکایت از ظرفیت بسیار بالای نیروی انسانی رسانه تلویزیون و بستر مناسب برای تجربه اندوزی هنرمندان کشور است تا جایی که تقویت، توسعه و حیات سینما در کشور ما در چند سال گذشته مدیون و وابسته به تلویزیون است."

در بخش دیگری از سمینار، فیلمی با موضوع های کارگردان از نگاه کارگردان، پیشنهاد کارگردان، کارگردانی هنری و کارگردانی تلویزیون در گفتگو با کارگردانان به نمایش گذاشته شد و در ادامه عیسی رجب بلوکات، فارغ التحصیل رشته کارگردانی دانشکده صدا و سیما، صبحت کرد. سپس میزگرد تخصصی کردن کارگردانی در ساختارهای مختلف با حضور دکترجواد ظهیری، مسعود فروتن، ساسان امیرپور، جمشید کلانتری و مریم مصفا از کارگردانان تلویزیون تشکیل شد.