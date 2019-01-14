انتقاد شدید مقام اطلاعاتی سابق عربستان از خروج آمریکا از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «ترکی الفیصل» رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان در مصاحبه با شبکه بی بی سی نسبت به خروج نظامیان آمریکایی از خاک سوریه هشدار داد.

وی افزود: این اقدام رئیس جمهوری آمریکا تاثیر بسیار منفی خواهد داشت و باعث تقویت ایران، روسیه و قدرت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد شد.

دونالد ترامپ در ماه دسامبر گذشته اعلام کرد که قصد دارد نیروهایش را از خاک سوریه خارج کند.

اظهارات ترکی الفیصل که از مقامات سابق و با نفوذ عربستان محسوب می‌شود در آستانه سفر منطقه‌ای «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به ریاض مطرح شده است.

پمپئو در سفر به ریاض قصد دارد درباره مسائلی نظیر ایران، بحران در یمن و همچنین موضوع قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی که در کنسولگری ریاض در استانبول به قتل رسید رایزنی کند.

ترکی الفیصل در ادامه مصاحبه خود جامعه جهانی را به نادیده گرفتن مردم سوریه متهم و مدعی شد که خروج نظامیان آمریکایی از این کشور اوضاع را بدتر خواهد کرد!

وی افزود: از نظر من این اقدامات آمریکا اوضاع را پیچیده‌تر و دستیابی به راه حل را نیز سخت تر می‌کند، همچنین نه تنها باعث تقویت نفوذ ایران بلکه باعث تقویت روسیه و بشار اسد خواهد شد.