پیاده راه شدن خیابان اکباتان همدان درآمد کسبه را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پیاده راه سازی در خیابان اکباتان اظهار کرد: طبق گفته کسبه پیاده راه اکباتان به دلیل حذف تاکسی و اتوبوس از این معبر وضعیت اقتصادی در این خیابان نامناسب شده و درآمدها کاهش یافته است.

فتحی اضافه کرد: چندی پیش هیئت امنای پیاده راه اکباتان برای بیان مشکلات این پیاده راه به شورای شهر مراجعه کردند که عمده مشکل آنها کاهش فروش و وضعیت اقتصادی نامطلوب به دلیل پیاده راه کردن این معبر و حذف تاکسی و اتوبوس بود.

وی با اشاره به بازدید میدانی اعضای شورای شهر همدان از این پیاده راه یادآور شد: پیاده راه شدن خیابان اکباتان درآمد کسبه را نیز تحت تاثیر قرار داده و باید برای این موضوع تدابیری اندیشیده شود.

وی تردد و وجود افراد معلوم الحال و معتادین متجاهر در پیاده راه اکباتان و میدان امام را از دیگر مشکلات مطرح شده توسط هیئت امنای این پیاده راه بیان کرد و افزود: متاسفانه این افراد با سنین مختلف با فروش مواد مخدر و رد و بدل کردن انواع مواد مختلف چهره شهر را نامناسب کرده اند.

به گفته علی فتحی پیاده راه اکباتان جزو مسیرهای گردشگری شهر محسوب می شود که حضور معتادین متجاهر و افراد معلوم الحال چهره نامناسبی را به این مسیر گردشگری داده و باید برای حل این معضل اجتماعی تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

پیاده راه اکباتان به محل امنی برای فروشندگان مواد مخدر تبدیل شده است

وی اظهار کرد: طی بازدید و حضور فیزیکی دراین محل به چشم خود مشاهده کردم که خرید و فروش مواد مخدر به وفور وجود دارد و پیاده راه اکباتان به محل امنی برای فروشندگان مواد مخدر تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان اضافه کرد: تعطیلی پارکینگ سازمان میراث فرهنگی نیز از دیگر مشکلاتی بود که مطرح شد چرا که این پارکینگ ظرفیت پارک ۵۰۰ خودرو را دارد و می تواند بخشی از مشکلات پارک خودرو را حل کند.

وی همچنین به روشنایی کم پیاده راه اکباتان اشاره کرد و یادآور شد: باید برای روشنایی بیشترین معبر اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی کسبه پیاده راه اکباتان روز به روز بدتر می شود یادآور شد: باید تمامی مسئولین ذیربط از جمله سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر دست به دست هم داده و در راستای رونق اقتصادی این پیاده راه اقدام کنند.

فتحی خواستار حضور بیشتر نیروی انتظامی و عوامل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خیابان اکباتان همدان شد و افزود: حضور فروشندگان مواد مخدر در این محور گردشگری معضلی است که باید حل شود و این امر نیازمند همکاری ارگانها و سازمانهای مربوط است.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: چنانچه دستگاه های متولی با هماهنگی و انسجام وارد شده و کمک کنند می توان مشکل کسبه پیاده راه اکباتان حل کرد.