داروهای نیروزا در کمین سلامت جوانان

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اطلاع رسانی درباره عوارض داروهای نیروزا بر سلامت را یکی از اولویت های شورای سلامت دانشگاه علوم پزشکی دانست و اظهار داشت: درسالهای اخیرشاهد افزایش عوارض داروهای نیروزا بر سلامت برخی جوانان و ورزشکاران به دلیل عدم آگاهی صحیح از عوارض جدی مصرف داروهای نیروزا دربرخی داروهای نیروزا روی کلیه، کبد، قلب عروق، سسیستم اسکلتی –استخوانی و فشارخون هستیم.
وی افزود: داروهای نیروزا در مواردی به شکل مواد آنابولیک، هورمون های رشد و داروهای کورتن مثل دگزامتازون به شکل ترکیبی توسط برخی از جوانانی که آگاهی کافی در خصوص عوارض مخرب این داروها و مواد نیروزا بر سلامت افراد ندارند مصرف می شود.
رئیس کارگروه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: یک ورزشکار سالم با تغذیه مناسب و رعایت اصول ورزش معمولا نیازی به استفاده از مکمل های به خصوصی ندارد، در واقع جوانان و ورزشکاران باید تحت مشاوره کارشناس ورزش یا پزشک اقدام به ورزش صحیح بکنند
وی تصریح کرد: دراستان کرمانشاه از آنجا که فرهنگ پهلوانی و تکریم ورزشکارن جایگاه ویژه ای دارد زیبنده نیست شاهد افزایش موارد نارسایی کلیه،کبد، پوکی استخوان وعوارض قلبی-عروقی پیشرفته در برخی ورزشکاران باشیم که به دلیل ناآگاهی به مصرف مواد نیروزا روی آورده اند ضمن اینکه مصرف این گونه مواد از نظر اخلاق ورزشی نیزغیرصحیح بوده و جز دوپینگ تلقی می شود.
بیگلری بیان کرد: طبق مقررات بین المللی و کشوری ورزش در صورتی که در حین مسابقات ورزشی و انجام نمونه گیری های مرتبط استفاده از مواد نیروزا در بدن یک ورزشکار به اثبات برسد فرد با محرومیت از مسابقات ورزشی و خطر باطل شدن تمامی افتخارات ورزشی مواجه می شود.
وی گفت: به منظورآگاه سازی حداکثری سازمان ورزش و جوانان و آموزش و پرورش درباره عوارض ناشی از مصرف مواد نیروزا اطلاع رسانی صورت گرفته است اما نیاز به اطلاعرسانی بیشتر وجود دارد.
رئیس کارگروه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش موارد ناشی از سومصرف مواد نیروزا بودیم که آمار دقیقی دراین باره در دسترس نیست زیرا همواره عده ای مخفیانه و عده ای خودسرانه نسبت به مصرف این داروها اقدام می کنند همچنین وجود مکمل های ورزشی تقلبی ازدیگر معضلاتی است که عوارض ناشی از مصرف را دوچندان می کند.
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