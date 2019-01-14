به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد صبح دوشنبه در نشست ساماندهی اغذیه فروشان و فلافل‌فروشی‌ها در این شهر گفت: در حال حاضر شغل شما هیچ گونه امنیت شغلی ندارد و سعی ما بر این است که امنیت شغلی برای شما ایجاد شود و مشکلی با شغل شما وجود ندارد.

وی افزود: هدف دولت ایجاد شغل است ولی شغل باید دارای سلامت باشد و چون شغل شما با سلامت شهروندان در ارتباط است نیازمند سلامت شغلی و نظارت است.

فرماندار گناوه گفت: قصد ما جمع آوری فلافل فروشی ها و اغذیه فروشی های سیار نیست بلکه هدف اصلی ما ساماندهی آنها است.

وی بیان کرد: بر اساس جلسات گرفته شده و مطالب مطرح شده تصمیم برآن شد که مکان مشخصی برای فعالیت شغلی اغذیه فروشان سیار و فلافل فروشان در نظر گرفته شود و نمایندگان صنف شما نیز این تصمیم را پذیرفتند.

فرماندار شهرستان گناوه پیرامون ساماندهی اغذیه فروشان و فلافل فروشان گفت: کانکس‌هایی برای ساماندهی اغذیه فروشان و فلافل فروشان تهیه شده است که به آن‌ها تحویل داده خواهد شد وهمه باید در عملی شدن این تصمیم وایجاد این مکان مشخص و ساماندهی آن همکاری کنند.

وی گفت: اداره صنعت و معدن و تجارت، شهرداری و شبکه بهداشت و شورا با متولیان امر و کسانی که می توانند با نازلترین قیمت کانکس بسازند و در اختیار شما قرار دهند صحبت کرده اند و شما نیز با هماهنگی شهرداری با آنها هماهنگ کنید.

پاکنژاد گفت: کانکس ها ی در نظر گرفته شده همگی متحدالشکل واز همه جوانب موارد مورد نیاز در نظر گرفته و صحبت شده است و امیدواریم که امسال امنیت شغلی خوبی داشته باشید.

وی گفت: پس از تعیین این مکان و استقرار کانکس‌ها هیچ اغذیه فروش سیار یا فلافل فروشی حق حضور در میدان مرکزی شهر را نخواهد داشت در غیر این صورت برخورد جدی و قاطع با آنها خواهد شد.

فرماندار گناوه گفت: امسال به خاطر اینکه جمعیت به سمت و سوی مکان های استقرار این اغذیه فروشی ها و فلافل فروشی ها سوق داده شود با هماهنگی شورا و شهرداری تصمیم بر این شد که هیچ نمایشگاهی در سطح شهر به غیر از ساحل نباشد و همه نمایشگاه ها در ساحل برپا شود.

وی اضافه کرد: سعی ما بر این است که به کار شما رسمیت ببخشیم و با همکاری و کمک شما و همه دست‌اندرکاران این مکان هر چه زودتر راه اندازی شود و کار ساماندهی فلافل فروشی ها و اغذیه فروشسی ها صورت گیرد.