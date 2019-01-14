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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

فرماندار گناوه:

اغذیه فروشان گناوه ساماندهی می‌شوند

اغذیه فروشان گناوه ساماندهی می‌شوند

گناوه- فرماندار گناوه گفت: قصد جمع آوری فلافل فروشان یا اغذیه فروشان سیار را نداریم بلکه هدف اصلی ما ساماندهی آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد صبح دوشنبه در نشست ساماندهی اغذیه فروشان  و فلافل‌فروشی‌ها در این شهر گفت: در حال حاضر شغل شما هیچ گونه امنیت شغلی ندارد و سعی ما بر این است که امنیت شغلی برای شما ایجاد شود و مشکلی با شغل شما وجود ندارد.

وی افزود: هدف دولت ایجاد شغل است ولی شغل باید دارای  سلامت  باشد و چون شغل شما با سلامت شهروندان در ارتباط است نیازمند سلامت شغلی و نظارت است.

فرماندار گناوه گفت:  قصد ما جمع آوری فلافل فروشی ها و اغذیه فروشی های سیار نیست بلکه هدف اصلی ما ساماندهی آنها است.

وی بیان کرد: بر اساس جلسات گرفته شده و  مطالب مطرح شده تصمیم برآن شد که مکان مشخصی برای فعالیت شغلی اغذیه فروشان سیار و فلافل فروشان  در نظر گرفته شود و نمایندگان صنف شما نیز این تصمیم  را پذیرفتند.

فرماندار شهرستان گناوه پیرامون ساماندهی اغذیه فروشان و فلافل فروشان گفت: کانکس‌هایی برای ساماندهی اغذیه فروشان و فلافل فروشان تهیه شده است که به آن‌ها تحویل داده خواهد شد وهمه باید در عملی شدن این تصمیم وایجاد این مکان مشخص  و ساماندهی آن همکاری کنند.

وی گفت: اداره صنعت و معدن و تجارت، شهرداری و شبکه بهداشت و شورا با متولیان امر و کسانی که می توانند با نازلترین قیمت کانکس بسازند و در اختیار شما قرار دهند صحبت کرده اند و شما نیز با هماهنگی شهرداری با آنها هماهنگ کنید.

پاکنژاد گفت: کانکس ها ی در نظر گرفته شده همگی متحدالشکل واز همه جوانب موارد مورد نیاز در نظر گرفته و صحبت شده است و امیدواریم که امسال امنیت شغلی خوبی داشته باشید.

وی گفت: پس از تعیین این مکان و استقرار کانکس‌ها هیچ اغذیه فروش سیار یا فلافل فروشی حق حضور در میدان مرکزی شهر را نخواهد داشت در غیر این صورت برخورد جدی و قاطع  با آنها خواهد شد.

فرماندار گناوه گفت: امسال به خاطر اینکه جمعیت به سمت و سوی مکان های استقرار این اغذیه فروشی ها و فلافل فروشی ها سوق داده شود  با هماهنگی شورا و شهرداری تصمیم بر این شد که هیچ نمایشگاهی در سطح شهر به غیر از ساحل نباشد و همه نمایشگاه ها در ساحل برپا شود.

وی اضافه کرد: سعی ما بر این است که به کار شما رسمیت ببخشیم و با همکاری و کمک شما و همه دست‌اندرکاران این مکان هر چه زودتر راه اندازی شود و کار ساماندهی فلافل فروشی ها و اغذیه فروشسی ها صورت گیرد.

کد مطلب 4512254

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