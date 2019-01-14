نیروهای امدادی در استان قزوین در آماده باش کاملند

قدرت الله مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آمادگی نیروهای امدادی در استان گفت: به دلیل بارش برف در همه محورهای مواصلاتی و یخ زدگی سطح برخی جاده ها تمامی نیروهای امدادی در آماده باش کامل هستند تا در صورت لزوم به کمک مردم بشتابند.

مهدی خانی یادآورشد: تیم های راهداری با استقرار در راهدارخانه ها و تردد در جاده ها نسبت به نمک پاشی و برفروبی در همه مناطق کوهستانی اقدام کرده اند و در حال حاضر همه مسیرها باز است و تردد در آنها جریان دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: تیم های پلیس راه، راهداری، اورژانس، آتش نشانی، جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل هستند و خدمت رسانی به مسافران و رانندگان در جاده های استان ادامه دارد.

مهدی خانی اظهارداشت: از شهروندان انتظار داریم در فصل زمستان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز ضمن اطمینان از سالم بودن خودرو و پر بودن باک بنزین، با همراه داشتن زنجیر چرخ و پوشاک گرم، با احتیاط کامل تردد کنند.