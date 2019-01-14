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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۴

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:

نیروهای امدادی در استان قزوین در آماده باش کاملند

نیروهای امدادی در استان قزوین در آماده باش کاملند

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: در پی بارش برف در همه محورهای مواصلاتی استان قزوین تمامی نیروهای امدادی در استان در آماده باش کامل هستند.

قدرت الله مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آمادگی نیروهای امدادی در استان گفت: به دلیل بارش برف در همه محورهای مواصلاتی و یخ زدگی سطح برخی جاده ها تمامی نیروهای امدادی در آماده باش کامل هستند تا در صورت لزوم به کمک مردم بشتابند.

مهدی خانی یادآورشد: تیم های راهداری با استقرار در راهدارخانه ها و تردد در جاده ها نسبت به نمک پاشی و برفروبی در همه مناطق کوهستانی اقدام کرده اند و در حال حاضر همه مسیرها باز است و تردد در آنها جریان دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: تیم های پلیس راه، راهداری، اورژانس، آتش نشانی، جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل هستند و خدمت رسانی به مسافران و رانندگان در جاده های استان ادامه دارد.

مهدی خانی اظهارداشت: از شهروندان انتظار داریم در فصل زمستان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز ضمن اطمینان از سالم بودن خودرو و پر بودن باک بنزین، با همراه داشتن زنجیر چرخ و پوشاک گرم، با احتیاط کامل تردد کنند.

کد مطلب 4512258

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