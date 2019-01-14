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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۵

از سوی داعش؛

عروس ملکه انگلیس تهدید به مرگ شد

عروس ملکه انگلیس تهدید به مرگ شد

عروس خاندان سلطنتی انگلیس از سوی گروه تروریستی داعش تهدید به مرگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «کیت میدلتون» عروس خاندان سلطنتی انگلیس از سوی گروه تروریستی داعش تهدید به مرگ شد. 

گروه تروریستی داعش با انتشار عکسی از دوشس کمبریج که در حال خرید از فروشگاهی بود، اعلام کرد: از حامیان و طرفداران خود می خواهیم تا وی را مسموم کرده تا جان خود را از دست دهد. 

این در حالی است که در پایین تصویر میدلتون نوشته شده است: «ما می دانیم او چه می خورد، پس مسمومش می کنیم».

انتشار این تصویر به همراه نوشته گروه داعش سبب بروز جنجال بسیار میان عناصر داعش در فضای مجازی شد. عناصر داعش در پی یافتن راهی برای مسموم کردن عروس خاندان سلطنتی انگلیس با یکدیگر تبادل اطلاعات می کردند.

گروه داعش سال گذشته میلادی ملکه الیزابت را تهدید به مرگ کرده بود.

کد مطلب 4512259
شقایق لامع زاده

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