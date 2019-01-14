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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

فشار هواداران روی باشگاه نساجی بعد از توافق با فیروز کریمی!

فشار هواداران روی باشگاه نساجی بعد از توافق با فیروز کریمی!

اعلام نام سرمربی جدید تیم نساجی مازندران زیر فشار زیاد هواداران ناراضی یکی از بزرگترین دغدغه‌های مسئولان این باشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات قطعی دو روز پیش فیروز کریمی و مالک باشگاه نساجی مازندران برای هدایت تیم فوتبال این رشته در نیم فصل دوم حتی با رایزنی های کریمی برای جذب بازیکن جدید به این تیم همراه بوده است. هرچند همکاری وی با باشگاه در حد یک خبر باقی ماند و وی در تمرینات روز گذشته تیم نیز حاضر نشد.

این در حالی است که پس از اعلام سرمربیگری کریمی در نساجی فشار زیادی از سوی هواداران ناراضی در واکنش به این خبر ایجاد شد؛ تا جایی که هنوز هیچ خبر رسمی در خصوص اعلام نام کریمی به عنوان سرمربی جدید تیم شنیده نمی شود.

بعید نیست فشارهای هواداری مالک باشگاه را به تصمیمی جدید در این خصوص وادار کند. گفته می شود تکلیف سرمربیگری این تیم مازندرانی امروز مشخص خواهد شد.

کد مطلب 4512267

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