سید محمد موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: واحدهای مسکونی احداث شده استاندارد و مطابق با ضوابط و اصول مهندسی به صورت ضد زلزله ساخته شده اند.

مدیربنیاد مسکن شادگان ادامه داد: با وجود محرومیت شادگان از نظر اشتغال و تنگ دستی مردم حاصل از خشکسالی در چندین سال گذشته روستاییان استقبال قابل ملاحظه ای در موضوع نوسازی وبهسازی مسکن خود داشته اند.

وی گفت: از ابتدای طرح سال۸۴ تا کنون از لحاظ آمارمقاوم سازی مسکن در روستاهای شادگان همه ساله دررتبه اول تا سوم قرارگرفته است.

موسوی بیان کرد: همچنین تسهیلات اعطایی با بهره ۴ و ۵ درصد و بازپرداخت طولانی مدت ۱۲ ساله برای مقاوم سازی منازل روستایی پرداخت شد که حدود بیش از ۲۵ درصد از واحدهای مسکن روستایی در حال حاضر نوسازو مقاوم سازی شدند.

مدیربنیاد مسکن شادگان در پایان گفت: بانک های شهرستان همکاری و تعامل خوبی با مردم و بنیاد مسکن این شهرستان داشته اند، که از زحمات کارکنان بانک های عامل شادگان قدردانی می کنیم.