خط انتقال آب روستاهای رباط و سعدی ۲۲ بهمن افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی از افتتاح خط انتقال شرب روستاهای رباط و سعدی در ۲۲ بهمن امسال خبر داد و با قدردانی از زحمات مدیرکل آب و فاضلاب روستایی کرمان اظهار کرد: کل مسیر انتقال و شبکه توزیع آب به روستاهای رباط و سعدی ۶۸ کیلومتر است که در مجموع ۵۲ میلیارد تومان برآورد هزینه آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰ کیلومتر از این مسیر اجرایی شده است، گفت: ۲۰ کیلومتر از این خط انتقال باقی مانده بود که با تزریق هشت میلیارد تومان به آن در حال پیگیری است و طی یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: ۱۷ کیلومتر خط انتقال آب از دشت جوپاری به مخزن نگهداری آب روستای سعدی اجرا شده و خط انتقال ۱۶ کیلومتری نیز از مخزن آب روسای سعدی به روستای رباط اضافه می شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: دو خط انتقال سه کیلومتری نیز از مخزن به ابتدای روستاهای رباط و سعدی و اتصال به شبکه آب روستا اجرا شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ابراز امیدواری کرد این پروژه تا ۲۲ بهمن به پایان می رسد و پس از سالها مردم روستاهای رباط و سعدی از نعمت آب شرب بهره مند می شوند.