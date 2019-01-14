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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۳

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور:

هواپیمای سقوط کرده در البرز بوئینگ ۷۰۷ و باری بوده است

هواپیمای سقوط کرده در البرز بوئینگ ۷۰۷ و باری بوده است

ملارد- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: هواپیمای سقوط کرده در البرز بوئینگ ۷۰۷ و باری بوده است.

جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هواپیمای سقوط کرده در فرودگاه فتح اظهار داشت: این هواپیما قرقیزستانی و باری بوده که هنگام فرود در فرودگاه فتح از باند خارج و دچار آتش سوزی می شود.

وی افزود: تیم بررسی سانحه به سرعت به محل اعزام شدند.

 سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اضافه کرد: این هواپیما بوئینگ ۷۰۷ بوده و ۱۰ سرنشین داشته است.

بر اساس این گزارش، گفته می شود، به دلیل نزدیکی ۲ فرودگاه فتح و پیام، این هواپیما به اشتباه در فرودگاه فتح در حال فرود بوده در حالی که در اصل می بایست، در فرودگاه پیام فرود می کرد.

کد مطلب 4512364

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