هواپیمای سقوط کرده در البرز بوئینگ ۷۰۷ و باری بوده است

جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هواپیمای سقوط کرده در فرودگاه فتح اظهار داشت: این هواپیما قرقیزستانی و باری بوده که هنگام فرود در فرودگاه فتح از باند خارج و دچار آتش سوزی می شود.

وی افزود: تیم بررسی سانحه به سرعت به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اضافه کرد: این هواپیما بوئینگ ۷۰۷ بوده و ۱۰ سرنشین داشته است.

بر اساس این گزارش، گفته می شود، به دلیل نزدیکی ۲ فرودگاه فتح و پیام، این هواپیما به اشتباه در فرودگاه فتح در حال فرود بوده در حالی که در اصل می بایست، در فرودگاه پیام فرود می کرد.