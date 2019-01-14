به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی یکشنبه شب در نشست صمیمی با نمایندگان احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی استان گلستان، گفت: تلاش رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این است که با تعامل سازنده با کشورهای جهان و بویژه برقراری روابط برادرانه و نزدیک با کشورهای همسایه، در مسیر توسعه کشور شتاب ایجاد کرده و زندگی بهتری را برای مردم هموار سازد.

وی با اشاره به روی کار آمدن فردی در آمریکا که کلیت نظام بین الملل را به چالش کشیده و از بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی که روسای قبلی آمریکا به آن افتخار می‌کردند به طور یک جانبه خارج شده است، اظهار داشت:باید در مقابل توطئه‌های دولت آمریکا با حفظ هشیاری و تحکیم وحدت و همدلی مقابله کنیم و از اصول، منافع و استقلال کشورمان صیانت نماییم و همگان توجه داشته باشیم که در این مقطع حساس بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام هستیم.

دولت از انتقاد سازنده استقبال می کند

رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت از انتقاد سازنده و راهگشا صمیمانه استقبال می‌کند و آن را مفید می‌داند، گفت: تأکید بر حفظ وحدت و همدلی، به این معنا نیست که نباید در کشور اختلاف نظر وجود داشته باشد، بلکه باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمنان انقلاب از این اختلاف نظرها در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و به عبارت دیگر دشمن شاد کن نباشیم.

واعظی با اشاره به اینکه باید از اختلاف دیدگاه برای توسعه هر چه بهتر کشور استفاده کنیم، افزود: باید باور کنیم که در شرایط حساسی قرار داریم و آمریکا و صهیونیست ها از هر فرصتی برای ایجاد اختلاف در کشور استفاده می کنند. بعضی هنوز به این باور نرسیده اند و لذا می بینیم که انتقادهایشان به دولت بسیار گزنده و غیرسازنده است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسایل اقتصادی با برنامه‌ریزی‌های دقیق و مناسب می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و بی‌تردید درچنین فضایی، زمان تحریم‌ها، کوتاه‌مدت خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: همه امید آمریکایی‌ها بر این بود که در ۱۳ آبان اتفاق خاصی مانند حوادث دی ماه گذشته رخ دهد، اما این خواب آمریکایی‌ها تعبیر نشد و حتی اتفاقات بهتری رخ داد و قیمت ارز کاهش محسوسی داشت و این علامت خوبی بود که ملت ایران به خارج نشان داد که اگر فشار بیاورد، وحدت و انسجام ملی در داخل کشور بیشتر خواهد شد.

واعظی با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید رویکرد اعتدالی و فراجناحی دارد، اظهار داشت: بر همین مبنا است که گرایش‌های مختلفی در درون دولت فعالیت دارند و معتقدیم تمام کسانی که نظام و رویکرد اعتدالی دولت را قبول دارند باید فرصت فعالیت و مدیریت داشته باشند، لذا بر استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان و بانوان نیز در عرصه‌های مدیریتی تأکید داریم.

*دولت با دیدگاه های مختلف در ارتباط است

وی خاطر نشان کرد: دولت با دیدگاه های مختلف در کشور در ارتباط است و از این نوع ارتباط استقبال می کند، ما معتقدیم که منش اعتدالی دولت می طلبد که با نظرات مختلف و از جناح های مختلف و بدور از افراط و تفریط ها در تعامل باشد و این لازمه حکمرانی اسلامی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: چنین دیدگاه اعتدالی از قبل از انتخابات سال ۹۲ نیز در رویکرد روحانی حاکم بوده و حمایت گروه‌های مختلف از وی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ بر همین مبنا بوده است.

در این نشست صمیمی تعدادی از نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان گلستان دیدگاه‌ها و انتقادات خود را در خصوص مهم‌ترین مسایل سیاسی و اقتصادی با رئیس دفتر رئیس جمهور در میان گذاشتند.