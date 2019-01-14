به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش دارای اهمیت بسیار زیادی است و همه باید برای تقویت برنامههای تعلیم و تربیت تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش قوی باعث توسعه و پیشرفت در همه حوزهها میشود، ادامه داد: آموزش و پرورش در حوزه اقتصاد، ورزش، فرهنگ و هنر و . . . بسیار مهم است و بنیاد هر جامعهای آموزش و پرورش است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تیم مدیریتی آموزش و پرورش استان بوشهر باعث شکوفایی و ارتقای بسیار خوبی در سطح استان شده است و امیدواریم روزی برسد که در سطح کشور درخشش بسیار بالایی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از استانهای پیشتاز در زمینه آموزش نوین بوده است، تصریح کرد: استان بوشهر سابقه دیرینه و درخشانی در آموزش و پرورش جدید در کشور دارد.
سعادت با اشاره به وضعیت فعالیت آموزش و پرورش دشتستان، خاطرنشان کرد: شورای آموزش و پرورش دشتستان توانسته مقام اول در استان بوشهر را کسب کند و شاهد فعالیتهای بسیار خوبی در این شهرستان بودهایم.
وی با اشاره به کسب ۷۵ رتبه زیر هزار کنکور سراسری در شهرستان دشتستان، افزود: کسب مدال در مسابقات فناوری نانو، کسب عنوان پژوهشگر جوان استان، مقام برتر کشوری توسط معلمان دشتستان در طرحهای پژوهشی، کسب مقام کشوری مقالات علمی رشته ریاضی و شیمی، کسب مقامهای ورزشی و فرهنگی و هنری و . . . بخشی از افتخارات آموزش و پرورش دشتستان است.
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