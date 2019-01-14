به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا، از ۱۹ تا ۲۳ دی ماه در جاکارتا اندونزی برگزار شد که رکابزنان ایران موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. این در حالی است که رکابزنان کشورمان پیش از این در تمام ادوار حضور در مسابقات قهرمانی پیست آسیا صاحب مدال شده بودند و این بدترین نتیجه ثبت شده برای این تیم است.

محمد ابوحیدری سرمربی پیشین تیم دوچرخه سواری ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره نتایج کسب شده توسط رکابزنان در این رقابت‌ها، گفت: در هر صورت فدراسیون به آقای پراش اعتماد کرده و تیم را به دست او سپرده است. باید وقت بدهند تا روی تیم کار کند. با دو ماه تمرین نمی‌توانیم نتایج ورزشکاران را آنالیز کرده و در مورد عملکرد وی صحبت کنیم.

سرمربی پیشین تیم دوچرخه سواری پیست کشورمان خاطرنشان کرد: آن روزی که بعد از بازی‌های آسیایی استعفا کردم گفتم با این بودجه و امکانات مدال گرفتن در آسیا سخت است. تنها کاری که می‌توانیم برای بهبود اوضاع انجام دهیم برگزاری اردوهای منظم و حضور در مسابقات است. ما باید در مسابقات کاپ‌های آسیایی و کاپ‌های جهانی شرکت کنیم و تنها با این شرایط می‌توانیم شانس کسب مدال در آسیا را دوباره به دست آوریم.

وی افزود: کشورهای آسیایی در حال سرمایه گذاری روی دوچرخه سواری هستند. تیم جوانان هند دائماً در مسابقات است و می‌بینیم امروز نتیجه می‌گیرد. تیم‌های تایلند و دیگر کشورهای آسیایی نیز همین شرایط را دارند و در مسابقات و کاپ‌های مختلف شرکت می‌کنند. ما باید در مسابقات شرکت کنیم تا ایرادات تیم گرفته شود.

ابوحیدری ادامه داد: با دو ماه وقت و تمرین نمی‌توان عملکرد کادر فنی و کمیته فنی را زیر سوال برد. نتایجی که امروز به دست آمده قابل پیش بینی بود. ما در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده ایم. یکی از دلایل استعفای من همین بود که ما بدون حضور در مسابقات، سال آینده نمی‌توانیم در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدالی بگیریم.

وی بیان داشت: درست است که تجهیزات ما نسبت به کشورهای دیگر ضعیف است و پیست چوبی نداریم اما حضور در مسابقات می‌تواند تأثیر بسزایی در روند عملکرد تیم داشته باشد.

«محمد دانشور یکی از شانس‌های کسب مدال در این مسابقات بود. حتی این رکابزن چند ماهی در اردوی خارج از کشور حضور داشت اما حتی نتوانست رکوردهای قبلی خود را تکرار کند. دلیل این مساله چیست؟ ابوحیدری در پاسخ به این سوال گفت: سیستم مربی که در کمپ اروپا با وی تمرین می‌کرد بیشتر حول مواد دور اول امتیازی و اسپرینت است. پیش بینی می‌شد محمد نتواند رکوردهای قبلی خود را در هزار متر تکرار کند، سیستمی که آنجا پیاده شد با سیستم مسابقات فرق می‌کرد. شاید بهتر بود ماده مسابقه وی تغییر می‌کرد.

وی در پایان گفت: مطمئناً اگر روی حضور تیم اسپرینت در مسابقات کار می‌شد شانس این را داشتیم که مدال بگیریم. رکوردی که تیم در مسابقات قبلی زده بود در مسابقات امسال مدال بود و یا حداقل تیم می‌توانست در فینال حضور داشته باشد.

گفتگو: الهه بهاری