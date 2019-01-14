اتصالی سیم برق علت وقوع آتش سوزی در روستای تیک کوهرنگ اعلام شد

سروش ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اتصالی سیم برق علت وقوع آتش سوزی در روستای تیک بخش بازفت شهرستان کوهرنگ گزارش شده است، اظهار داشت: در این آتش سوزی یک نفر فوت کرده است و یک نفر نیز مصدوم شده است.

بخشدار مرکزی بازفت بیان کرد: خسارت های ایجاد شده در پی آتش سوزی در این روستا در حال برآورد است.

در پی این آتش سوزی سه خانه روستایی دچار حریق شد وتعدادی از احشام و دام های روستائیان در این آتش سوزی تلف شدند.

در حال حاضر میزان خسارت های ایجاد شده در این روستا در حال ارزیابی است.

روستای تیک بخش بازفت شهرستان کوهرنگ از روستاهای سخت گذر این منطقه به شمار می رود.