گردنه های «چری» و «شاه منصوری» در چهارمحال و بختیاری مسدود شد

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش سنگین برف، گردنه های «چری» و «شاه منصوری» در چهارمحال و بختیاری را مسدود کرد، اظهار داشت: بارش سنگین برف در شهرستان های چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرستان کوهرنگ بسیاری از راه روستایی را نیز مسدود کرده است.

وی عنوان کرد: راهداران در حال بازگشایی جاده ها و گردنه های مسدود شده هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دید افقی به علت بارش شدید برف و کولاک کاهش یافته است و تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری به کندی انجام می شود.

وی عنوان کرد: بارش برف در شهرستان کوهرنگ تردد را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر تردد در گردنه های مرتفع استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی بیان کرد: مسافران از سفر غیرضروری به شهرستان کوهرنگ خودداری کنند.