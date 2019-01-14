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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری:

گردنه های «چری» و «شاه منصوری» در چهارمحال و بختیاری مسدود شد

گردنه های «چری» و «شاه منصوری» در چهارمحال و بختیاری مسدود شد

شهرکرد- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: بارش سنگین برف در چهارمحال و بختیاری گردنه های «چری» و «شاه منصوری» را مسدود کرد.

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش سنگین برف، گردنه های «چری» و «شاه منصوری» در چهارمحال و بختیاری  را مسدود کرد، اظهار داشت: بارش سنگین برف در شهرستان های چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرستان کوهرنگ بسیاری از راه روستایی را نیز مسدود کرده است.

وی عنوان کرد: راهداران در حال بازگشایی جاده ها و گردنه های مسدود شده هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دید افقی به علت بارش شدید برف و کولاک کاهش یافته است و تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری به کندی انجام می شود.

وی عنوان کرد: بارش برف در شهرستان کوهرنگ تردد را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر تردد در گردنه های مرتفع استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی بیان کرد: مسافران از سفر غیرضروری به شهرستان کوهرنگ خودداری کنند.

کد مطلب 4512411

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