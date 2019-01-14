فاصله مدرسه و خانه کاهش یابد/ توسعه نیازمند تغییر رفتارها است

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی عباس‌پور صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: توجه به نشست‌های آموزش و پرورش همواره از تاکیدات وزیر آموزش و پرورش بوده است.

وی با بیان اینکه وظایف بسیار مهمی بر عهده نشست‌های شورای آموزش و پرورش قرار دارد، اضافه کرد: این شورا از شوراهای ویژه استان است و با حضور نخبگان برگزار می‌شود و افراد و نهادهای هر استان در این شورا حضور دارند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تاکید وزارت آموزش و پرورش بر تمرکززدایی و مدرسه‌محوری در آموزش و پرورش بیان کرد: توجه به بعد پرورشی و آموزشی مد نظر است.

وی با بیان اینکه هر تغییری در جامعه نیازمند تغییر رفتار افراد است ادامه داد: وقتی به فرهنگ مترقی و به‌روز توجه نشود به توسعه دست نخواهیم یافت و باید در مسیر تغییر رفتارها حرکت کنیم.

عباس‌پور با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه به آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: ائتلافی در کشور تشکیل شده است که همه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بسیج شوند.

وی تاکید کرد: برای اینکه به اینجا نرسیم و این آسیب‌ها شکل نگیرد، باید در مدارس به این مسائل پرداخته شود و مسائل به خوبی بیان شود و با تغییر رفتارها نسبت به پیشگیری از آسیب‌ها اقدام شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر خانواده‌ها همراهی نکنند آموزش و پرورش راه به جایی نخواهد برد، افزود: باید فاصله مدرسه و خانه را نزدیک کنیم.

وی با بیان اینکه باید در حوزه تعلیم و تربیت مطالبه‌گری مناسب انجام شود، گفت: فعالیت‌های متعددی در حوزه انجمن اولیا و مربیان در دست اقدام است و با محدودیت‌هایی روبرو هستیم که رفع این محدودیت‌ها نیازمند مشارکت است.