آیا خودروهای کیا گزینه مناسبی برای خرید هستند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ادامه با ما همراه باشید تا شما را راهنمایی کنیم که آیا خرید کیا تصمیم درستی است یا خیر؟
در سالهای اخیر این کمپانی خودروسازی کرهای نیز همچون شرکت مادر خود یعنی هیوندای جهشهای چشمگیری داشته است و با خودروهای جذایی که روانه بازار کرده است مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته است.
از خودروهای کوچک کیا میتوان به ریو و پیکانتو و خودروهای بزرگتر آن اپتیما ، سورنتو، اسپورتیج و.. را نام برد شاید مهمترین خودروی کیا در سالهای اخیر کیا اسپورتیج باشد که خریداران زیادی را به خود جلب کرده است.
از نقاط قوت خودروهای کیا میتوان به ضمانت قطعات خودرو توسط این کمپانی اشاره کرد که قطعا یکی از دلایل پیشرو بودن این برند در بازار خودرو به حساب میآید.
خودروهای کمپانی کیا تا چه حد قابل اعتماد هستند
در بررسیهای سالانه، صاحبان خودروهای کیا نظرات خود را درباره ماشین خود میدهند و اعلام میکنند، خودرویی که دارند تا چه حد قابل اعتماد است و درباره خرید و فروش کیا راهنماییهای لازم را ارائه میدهند. براساس بازخورد این افراد دادههای مربوط به قابل اعتماد بودن ماشینهای کیا در دو دسته ۳ ساله و همچنین ماشینهای با قدمت ۳ تا ۸ سال تقسیمبندی میشوند و شما در ادامه دلایل قابل اعتماد بودن کیا را خواهید دید:
* با ارزشترین برند در سال ۲۰۱۴
* بهترین برند جهانی در سال ۲۰۱۴
* با کیفیتترین متریال به کار رفته در ساخت خودروهای کیا
* به کارگیری تکنولوژی خلاقانه در ساخت خودروها
* کنترل کروز هوشمند و پیشرفته
* امنیت بالای خودروها
* سانروف پانارومای به کار رفته در برخی از مدل های کیا
* عملکرد بسیار قوی خودروها
* برخورداری از سیستم صوتی فوقالعاده
* به کارگیری سیستم هشدار در برخورد با جلو
* برخورداری از سیستم تهویه هوای داخل خودرو
انتخاب بهترین خودروی کیا
اگر دنبال یک خودروی جمع و جور هستید خرید پیکانتو یکی از بهترین گزینهها است که شما این خودرو را در سایت دیوار میتوانید با بودجهای بالغ بر ۱۱۴ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومان بخرید، به طور مثال مدل ۲۰۱۳ پیکانتو با ۵۲۰۰ کارکرد را به قیمت ۱۲۸ میلیون خریداری کنید که گزینه بسیار مناسبی به نظر میرسد و یا اگر به دنبال مدل صفر این خودرو هستید میتوانید با قیمت ۱۵۸ میلیون تومان از سایت دیوار پیکانتوی مورد نظر خود را خریداری کنید.
اما اگر علاقهمند به خودروی بزرگتر و یا قدرتمندتری از کمپانی کیا هستید پیشنهاد ما به شما کیا سورنتو و یا اسپورتیج است این دو مدل خودرو تا حد بسیار زیادی خریداران خود را راضی نگه داشتهاند .
کیا اسپورتیج دارای موتور ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی است که در مقایسه با نسل قبلی خود از نظر تعداد سیلندر و حجم موتور تضعیف شده است. اما از لحاظ طراحی بسیار زیبا و چشمنواز است و حالت اسپرت بسیار جذابی به خود گرفته است.
این مدل جدید اسپورتیج دارای نقاط مثبت بسیاری از جمله کم مصرف بودن، سیستم ترمز و هندلینگ مناسب، عملکرد مناسب گیربکس و تعویض دنده و امکانات رفاهی مناسب است.
از ضعفهای این خودرو نیز میتوان به کیفیت پایین چرم فرمان و صندلی، نداشتن سنسور باران، دید محدود راننده و خشک بودن سیستم تعلیق خودرو اشاره کرد که البته این خشکی سیستم تعلیق به علت اسپرت بودن خودرو است. در میان آگهیهای فراوانی که برای این خودرو در سایت دیوار وجود دارد میتوانید با ۲۵۰ میلیون تومان صاحب یک اسپورتیج ۲۰۱۳ با ۷۰ هزار کارکرد که در حد یک خودروی صفر سالم است ، شوید. یا اگر مایلید صاحب اسپورتیج جدیدتری شوید با ۳۹۵ میلیون تومان اسپورتیج فول مدل ۲۰۱۶ با ۲۸ هزار کارکرد را از سایت دیوار خریداری کنید .
ناگفته نماند که در سایت دیوار تمامی اسپورتیجهای ۲۰۱۷ نیو قیمتی بیش از ۴۵۰ میلیون تومان دارند.
کیا سورنتو از دیگر خودروهای جذاب و صدالبته بسیار جادار کمپانی کیا است. این خودرو نسبت به نسل قبل خود از ۲۵ درصد استحکام بالاتر برخوردار شده و ایمنی جلو و عقب خودرو افزایش یافته است. همچنین سیستم تعلیق این خودروی نسبت به نسل پیشین خود کاملا دگرگون شده است.
نقاط مثبت سورنتو نسل جدید شامل بی سر و صدا بودن سیستم تعلیق، شتاب مناسب همراه با مصرف متناسب و از همه مهمتر سیستم فرمان سه حالته آن است، که به حالت اسپرت، نرمال و راحت تنظیم می شود. شما در سایت دیوار سورنتو مدل ۲۰۱۲ به بعد را از قیمت ۳۳۸ میلیون تومان تا ۶۵۰ میلیون تومان میتوانید خریداری کنید.
منبع: ویرلن
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