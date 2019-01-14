طرح بازمهندسی رشته کشاورزی در دانشگاه آزاد/ بررسی موضوع امنیت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در جلسه با مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای لاهیجان، رودسر و لنگرود و مرکز سیاهکل گفت: برای اینکه بتوانیم چالش‌های دانشگاه آزاد اسلامی را برطرف کنیم، باید اول خود را به عنوان یک دانشگاه اجتماعی که از مردم به وجود آمده و برای مردم است، بشناسیم و بر این اساس برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

وی گفت: اگر مردم از ما رضایت نداشته باشند، صندلی‌های دانشگاه خالی می‌ماند.

طهرانچی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه اجتماعی است که در شهرها و در کنار مردم قرار دارد و مهمترین ویژگی آن، این است که از مردم و برای مردم است و اگر برای مردم نباشد، با مشکل روبرو خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع کشاورزی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت رشته‌های کشاورزی یک طرح بازمهندسی آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری در کشاورزی را کلید زده است. یک تیم متخصص نیز برای این کار تشکیل شده تا دانشگاه آزاد اسلامی پیش‌قراول مسئله غذا و امنیت غذایی در کشور باشد.

طهرانچی با اشاره به احتمال پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه‌های دولتی، گفت: با توجه به کاهش تعداد دانشجو، احتمالا دانشگاه‌های دولتی از سال آینده پذیرش دانشجوی بدون آزمون را آغاز خواهند کرد، اما این موضوع تهدیدی برای دانشگاه آزاد اسلامی محسوب نمی‌شود، چراکه ما رویکرد فعالیتی خود را تغییر خواهیم داد.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مزیت چابکی در تصمیم‌گیری و در کنار مردم بودن را دارد و قرار است طرح‌های جدی برای احیای اشتغال در منطقه داشته باشیم که این موضوع مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.