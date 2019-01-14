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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

به مناسبت روز پرستار؛

استاندار آذربایجان شرقی از پرستاران بیمارستان کودکان تجلیل کرد

استاندار آذربایجان شرقی از پرستاران بیمارستان کودکان تجلیل کرد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان کودکان تبریز از پرستاران این بیمارستان با اهدای شاخه گل قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه یکشنبه به همراه جمعی از مسئولان در بیمارستان تخصصی کودکان تبریز حضور یافت و از زحمات و تلاش‌های پرستاران و کادر درمانی این بیمارستان قدردانی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با حضور در منزل جانباز ۷۰ درصد "خسرو سلیمی‌نیا"، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این جانباز سرافراز و همسر وی تجلیل کرد.

خسرو سلیمی‌نیا در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی غرب بانه در گروهان کیارنگ نیروی انتظامی در حین پاکسازی مین، دچار سانحه شد و هر دو دست خود را از ناحیه مچ و نیز هر دو چشم خود را از دست داد. با این حال او از تلاش دست نکشید و همزمان با تحصیل وارد عرصه ورزش قهرمانی هم شد. کسب چندین مدال قهرمانی در رشته دوومیدانی و فعالیت حرفه‌ای در رشته‌های کوه‌نوردی و دوچرخه‌سواری گوشه‌ای از فعالیت‌های او به شمار می‌رود. خسرو در سال ۱۳۶۸ ازدواج کرد که ثمره آن دو فرزند پسر و یک دختر است و همسر فداکار وی در طول این سال‌ها همواره حامی و پشتیبان این جانباز سرافراز بوده است.

کد مطلب 4512446

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