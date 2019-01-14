استاندار آذربایجان شرقی از پرستاران بیمارستان کودکان تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه یکشنبه به همراه جمعی از مسئولان در بیمارستان تخصصی کودکان تبریز حضور یافت و از زحمات و تلاش‌های پرستاران و کادر درمانی این بیمارستان قدردانی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با حضور در منزل جانباز ۷۰ درصد "خسرو سلیمی‌نیا"، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این جانباز سرافراز و همسر وی تجلیل کرد.

خسرو سلیمی‌نیا در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی غرب بانه در گروهان کیارنگ نیروی انتظامی در حین پاکسازی مین، دچار سانحه شد و هر دو دست خود را از ناحیه مچ و نیز هر دو چشم خود را از دست داد. با این حال او از تلاش دست نکشید و همزمان با تحصیل وارد عرصه ورزش قهرمانی هم شد. کسب چندین مدال قهرمانی در رشته دوومیدانی و فعالیت حرفه‌ای در رشته‌های کوه‌نوردی و دوچرخه‌سواری گوشه‌ای از فعالیت‌های او به شمار می‌رود. خسرو در سال ۱۳۶۸ ازدواج کرد که ثمره آن دو فرزند پسر و یک دختر است و همسر فداکار وی در طول این سال‌ها همواره حامی و پشتیبان این جانباز سرافراز بوده است.