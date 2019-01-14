مدیر بخش پوستر، عکس و تیزر جشنواره تئاتر دانشگاهی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، امین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور حکمی حامد هاشمی را به عنوان مدیر بخش پوستر، عکس و تیزر این دوره منصوب کرد.
در متن حکم امین مختاری به هاشمی آمده است: «نظر به شایستگی، تعهد و تجربههای ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان مدیر بخش پوستر، عکس و تیزر بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب میشوید. امید است در سایه ایزد منان با بکارگیری حداکثر ظرفیتهای موجود در راستای ارتقا و اعتلای تئاتر دانشگاهی، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»
حامد هاشمی دانشجوی کارشناسی گرافیک دانشگاه تهران است. از جمله فعالیتهای وی میتوان به همکاری با خانه طراحان انقلاب اسلامی، بانک ملت، گروه گرافیک جشنواره تئاتر فجر، جشنواره تئاتر دانشجویی و جشنواره تئاتر تجربه اشاره کرد. هاشمی همچنین طراح موشنگرافیک های بیست و یکمین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی و طراح پوستر و تیزر بیش از بیست اثر نمایشی بوده است.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
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