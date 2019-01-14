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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

با حضور وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های اراضی کشاورزی آق قلا

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های اراضی کشاورزی آق قلا

آق قلا- با حضور وزیر جهاد کشاورزی پروژه های اراضی کشاورزی شرکت تعاونی شادی مهر آق قلا کلنگ زنی و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه پروژه های اراضی کشاورزی آق قلا اظهار کرد: در نظر داریم طی تفاهم نامه ایی که با سه استان شمالی کشور داشته ایم وضعیت آب بندان های شمالی را بهبود بخشیم و مانع رسوبگذاری بیشتر شده و عملیات لایروبی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: وجود این آب بندان باعث ذخیره سازی آب در فصل بارندگی و استفاده از آن در زمان های کم بارش می شود.

حجتی درباره استفاده چند منظوره از این آب بندان ها افزود: آب بندان ها در طول سال فضای مناسبی برای پرورش ماهی و افزایش درآمد ذینفعان در روستا و جوامع محلی است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به طبیعت های زیبایی که این آب بندان ها ایجاد می کنند می توان از آن ها در گردشگری هم استفاده کرد.

در شهرستان آق قلا، سیستم آبیاری نوین تحت فشار در سطح ۹۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش شرکت تعاونی شادی مهر آق قلا اجرا شد.

مرمت و لایروبی آب بندان شرکت تعاونی شادی مهر اق قلا به مساحت ۷۰ هکتار و تسطیح، نوسازی و بهسازی اراضی تحت پوشش شهرستان آق قلا هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.

کد مطلب 4512498

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