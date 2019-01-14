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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

هواشناسی لرستان اعلام کرد؛

جزئیات بارش‌های ۲۴ساعت گذشته/۵۴میلی‌متر باران در «شول آباد» بارید

جزئیات بارش‌های ۲۴ساعت گذشته/۵۴میلی‌متر باران در «شول آباد» بارید

خرم‌آباد- اداره کل هواشناسی لرستان جزئیات بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان بارش های ۲۴ ساعت گذشته، از ساعت ۹:۳۰ یکشنبه ۲۳ دی ماه تا ۹:۳۰ امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه در ایستگاه های هواشناسی این استان را اعلام کرد.

بر این اساس، در خرم آباد ۱۹ میلی متر، در بروجرد ۳۷ میلی متر، در الیگودرز ۵ میلی متر، در کوهدشت ۳۰ میلی متر و در پلدختر ۱۵ میلی متر بارش باران داشته ایم.

همچنین در دورود ۳۱ میلی متر، در الشتر ۴۱ میلی متر، در نورآباد ۲۶ میلی متر، در ازنا ۴ میلی متر و در رومشکان ۳۳ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

میزان بارندگی در ایمان آباد ۱۷ میلی متر، در سیلاخور ۱۹ میلی متر، در سپیددشت ۴۸ میلی متر، در شول آباد ۵۴ میلی متر و در دوره ۲۳ میلی متر بوده است.

کد مطلب 4512513

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