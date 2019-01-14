به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان بارش های ۲۴ ساعت گذشته، از ساعت ۹:۳۰ یکشنبه ۲۳ دی ماه تا ۹:۳۰ امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه در ایستگاه های هواشناسی این استان را اعلام کرد.

بر این اساس، در خرم آباد ۱۹ میلی متر، در بروجرد ۳۷ میلی متر، در الیگودرز ۵ میلی متر، در کوهدشت ۳۰ میلی متر و در پلدختر ۱۵ میلی متر بارش باران داشته ایم.

همچنین در دورود ۳۱ میلی متر، در الشتر ۴۱ میلی متر، در نورآباد ۲۶ میلی متر، در ازنا ۴ میلی متر و در رومشکان ۳۳ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

میزان بارندگی در ایمان آباد ۱۷ میلی متر، در سیلاخور ۱۹ میلی متر، در سپیددشت ۴۸ میلی متر، در شول آباد ۵۴ میلی متر و در دوره ۲۳ میلی متر بوده است.