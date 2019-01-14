موج سواری «لوپن» با اعتراضات جلیقه زردهای فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارین لوپن» رهبر حزب راستگرای جنبش ملی فرانسه که خود را برای انتخابات ۲۶ می اتحادیه اروپا آماده می کند در اظهاراتی از معترضین این کشور که به جلیقه زردها معروف شده اند خواست تا از این انتخابات به عنوان فرصتی برای بیان اعتراضات خود استفاده کنند.

اعتراضات مردم فرانسه که در واکنش به افزایش مالیات و گران شدن انرژی آغاز شده بود وارد نهمین هفته خود شده و همچنان ادامه دارد.

لوپن در این باره گفت: اگر ماکرون این هوش سیاسی را ندارد که با منحل کردن پارلمان به مردم بازگردد، پس اجازه بدهید تغییرات اساسی از طریق انتخابات پارلمانی اروپا صورت گیرد.

لوپن تلاش می‌کند با جلب نظر جلیقه زردها از این گروه در کمپین انتخاباتی خود برای پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا استفاده کند.

انتخابات پارلمان اروپا می ۲۰۱۹ (خرداد) برگزار می‌شود و بر اساس نظرسنجی‌ها احزاب راست افراطی در سراسر اروپا می‌توانند حدود یک‌سوم کُرسی‌ها را از آن خود کنند.