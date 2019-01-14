همبستگی تمامی دستگاه ها با یکدیگر در فارس لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت‌الله رحیمی در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز گفت: تشکیل نهاد شوراها علاوه بر اینکه در قانون اساسی آمده است خواست جدی مدیریت کلان کشور است که اعتقاد دارد مردم باید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور فعال داشته باشند.

رحیمی با اشاره به کارکرد و اثر گذاری شوراها در کشورهای توسعه یافته، بیان کرد: به رغم اینکه از تشکیل نهاد شورا در کشور ما زمان زیادی نمی گذرد اما انتظار می رود با کسب تجربیات بیشتر و بهره گیری از این تجربیات به سمت اثر گذاری هر چه بیشتر این نهاد در جامعه پیش برویم .

استاندار فارس با تاکید بر اهمیت حفظ جایگاه نهاد شورا به عنوان سنگ زیربنای دموکراسی و مردمسالاری دینی، عنوان کرد: اعضا شورای شهر باید نگهبان و پشتیبان این نهاد بر آمده از رای و خواسته مردم باشد.

وی با بیان اینکه شورا نهادی مبارک و حائز اهمیت برای کشور و مردم و همچنین تحکیم پایه های جمهوریت نظام جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: اعضا شورای شهر می توانند با عملکرد مناسب و اعتماد آفرینی میان این نهاد و مردم به استحکام بیشتر آن کمک کنند.

رحیمی بیان کرد: اخلاق مداری به عنوان یکی از شاخصه های دینی باید در جامعه اسلامی ما سر لوحه فعالیت های همه افراد و ارکان قرار داشته باشد .

استاندار فارس با اشاره به اینکه اشتغال زایی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی را اولویت نخست خود در استان قرار داده است، افزود: موانعی که در روند بوروکراسی شهرداری ها وجود دارد در بسیاری موارد موجب نگرانی و دلخوری سرمایه گذاران می شود در صورتی که باید برای سرمایه گذاران واقعی که به دنبال سود معقول هستند فرش قرمز پهن کنیم .

وی ادامه داد: البته باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که سرمایه های تاریخی، محیط زیست و فضای سبز شهر نباید به بهانه سرمایه گذاری دستخوش آسیب شود. بلکه دیدگاه اصلی این است که با کوتاه کردن فرایندها و شفافیت و اعتماد سازی و روشنگری بیشتر سرمایه گذاری که وارد شهرداری می شود بداند با چه فرایندی رو به رو است .

رحیمی با تاکید بر سرمایه گذاری در فعالیت هایی تحت عنوان صنعت سبز گردشگری را یکی از انواع این صنعت دانست و یاد آور شد: ظرفیت های مناسبی در حوزه های مختلف گردشگری طبیعت، مذهبی، تاریخی، فرهنگی، ادبی و سلامت در استان فارس وجود دارد .

وی با اشاره به سوابق فعالیت های سیاسی خود و شناختی که با این حوزه دارد،عنوان کرد: به رغم اینکه سیاست را بستر فعالیت در اجتماع می دانم ، سیاسی کاری و سیاست بازی را نمی پذیرم چرا که معتقدم سیاست باید در خدمت نظام، مردم و کشور باشد.

وی با بیان اینکه باید به سمت بهبود شرایط نسبت به گذشته پیش برویم، افزود: اصلاح در روش ها و نه در تغییر اصول مد نظر ماست به این معنا چنانچه روش های گذشته راهکار حل مشکلات نبوده اند باید آنها را تغییر دهیم و به سمت اصلاح امور گام برداریم .

استاندار فارس با تاکید بر اصل وفاق و همدلی خاطرنشان کرد: همبستگی باید معنای اتحاد همه با هم باشد، نه اتحاد همه با من و این نکته ای است که هم سیاسیون جدید و هم سیاسیون قدیم باید مدنظر داشته باشند که اول پوست اندازی کنند و زمینه میدان داری جوانان متخصص در عرصه های گوناگون را فراهم آورند .

رحیمی همچنین بیان داشت: شورای شهر مورد حمایت همه ماست و شهرداری را نیز به عنوان دستگاهی که باید خدمات رسانی وسیعی به شهروندان داشته باشد، تلقی می کنیم و توفیق آن را توفیق خود می دانیم .

استاندار فارس تاکید کرد: حمایت از این مجموعه ها مورد نظر ماست؛ چراکه موضوع خدمت رسانی به مردم مطرح است و این مساله باید به مثابه اصلی مهم مورد نظر قرار گیرد .