قیمت شیرمنطقه ای شود/چتر بسته حمایت پشتیبانی امور دام از دامداران

به گزارش خبرنگار مهر، جواد غریبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت اندیشه ورزی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت بررسی وضعیت دام استان بیان کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام در استان موجود است.

وی بابیان اینکه خراسان جنوبی دومین استان به لحاظ دارا بودن جمعیت شتر است، اظهار کرد: همچنین این استان دارای قریب به ۵۰ هزار رأس دام سنگین و اصیل است.

غریبی بابیان اینکه نوسانات قیمت ارز باعث خروج دام می‌شود، اظهار کرد: باید اصلاح نژاد انجام و پایه‌های دامداری نیز تقویت شود.

وی بابیان اینکه بانک ژنی دام جوابگوی شرایط فعلی دام نیست، افزود: صادرات دام در آینده‌ای نزدیک مشکلات فعلی دامداران را رفع خواهد کرد.

غریبی بابیان اینکه باید علاوه بر ورود دام اصیل، ژن وارد کشور شود، اظهار کرد: در گاو شیری در کشور با رکوردهای بالای دنیا رقابت می‌کنیم چراکه ژن وارد شده است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان جنوبی بابیان اینکه قیمت شیر خام باید منطقه‌ای شود، اظهار کرد: قانون دولت را نسبت به خرید شیر تضمینی مکلف کرده است.غریبی با انتقاد از چتر بسته پشتیبانی امور دام بیان کرد: انبارهای پشتیبانی امور دام از نهاده های دامی پر است اما باز نمی کنند و برای روز مبادا نگه داشته اند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان جنوبی بابیان اینکه هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نیست، افزود: دولت در بحث دام سیاست‌های حمایتی را پیشه کند.

غریبی بابیان اینکه تشکل‌ها بازوی حمایتی و رابط بین بهره‌بردار و متولی هستند، بیان کرد: در شرایط پیش رو تشکل‌ها از بین می‌روند و در ادامه روند صنعت دام‌پروری ضربه می‌خورد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه در بحث دام شرایط خاصی بر استان و کشور حاکم است، افزود: واردات دام به استان پیگیری خواهد شد.

مهدی هنری از شکل گیری شبکه مردمی در امور دامی خبر داد و گفت: این شبکه می تواند با برگزاری کلاس های آموزشی بر ارتقاء سطح علمی دامداران کمک کند.