به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافیک شهرستان سلسله به ریاست شریف خسروی فرماندار سلسله و حضور اعضای شورای ترافیک این شهرستان برگزار شد.

شریف خسروی فرماندار سلسله با اشاره به اینکه مدیران باید بحث آسایش و آرامش مردم باید در نظر بگیرند و با اجرای مصوبات شورای ترافیک آرامش را در شهر حاکم کنند، اظهار داشت: از کم کاری مدیران در این حوزه گزارشی تهیه و مدیر مربوطه به مدیرکل معرفی می شود.

وی با بیان اینکه از راهنمایی و رانندگی شهرستان سلسله رضایت نداریم، تصریح کرد: باید معظل ترافیکی شهرستان را حل کنند و در این راستا از همه امکانات موجود استفاده شود.

فرماندار سلسله با تاکید بر اینکه نصب همه علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی بر عهده شهرداری است، البته این امر باید با نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی انجام شود، افزود: ماشین های میوه فروش باید در مکان مناسبی ساماندهی شوند.

خسروی یادآور شد: هر سرعت گیری که در سطح شهرستان احداث می شود باید مصوبه شورای ترافیک را داشته باشد.