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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

پیکر مرحوم آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی در شیراز تشییع شد

پیکر مرحوم آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی در شیراز تشییع شد

شیراز – پیکر مرحوم آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی در شیراز تشییع و در حرم مطهر حضرت علی ابن حمزه(ع) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر،پیش از ظهر دوشنبه پیکر مرحوم آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی از مسجد حاج عباس بر روی دستان مردم شیراز تا حرم مطهر حضرت علی ابن حمزه (ع) تشییع و در جوار این مرقد مطهر به خاک سپرده شد.

آیت الله حاج عبدالکریم حقیقت ارسنجانی از اساتید حوزه‌های علمیه فارس روز بیست و دوم  دی در ۹۲ سالگی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی متولد سال ۱۳۰۵ در ارسنجان فارس است.

وی پس از کسب علم از محضر حضرات آیات حاج شیخ محمد علی موحد، حاج شیخ ابوالحسن حدائق و حاج سید محمد حسینی برای تحصیل علوم دینی عازم قم شد و نزد آیت الله العظمی بروجردی، امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی و آیت الله العظمی حجتی و محقق داماد کسب فیض کرد و به مقام منیع اجتهاد نایل آمد.

وی در سال ۱۳۳۸ به شیراز بازگشت و با تدریس سطوح عالیه و خارج فقه و اصول و تفسیر و فلسفه در حوزه علمیۀ شیراز به ترویج دین و تربیت طلاب همت گماشت.

کد مطلب 4512623

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