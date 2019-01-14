ضرورت تکریم از مقام پرستاران/ نام پرستار تداعی کننده آرامش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت هفته پرستار در بیمارستان شهید محلاتی تبریز گفت: نام پرستار تداعی کننده آرامش است و افراد نیازمند به بهداشت و درمان سلامت کامل روحی و جسمی خود را با مراقب های پرستاری که همراه با رفتار و کردار نیکوی آنهاست باز می یابند.

وی با تاکید بر اینکه باید به پرستاران توجه شود، افزود: باید مشکلات این قشر حل شود.

امام جمعه تبریز سپس اظهار داشت: تکریم از مقام پرستاران، تجلیل از رشادت ها و ایثارگری های حضرت زینب، الگوی ماندگار بانوی مسلمان است.

وی حجاب و امر به معروف و نهی از منکر را لازمه سعادت دنیوی و اخروی جامعه اسلامی دانست و افزود: برای حفظ ارزش های انقلاب نباید برخی از اصول و عقاید خود را فراموش کنیم.

گفتنی است امروز مراسم تجلیل از همسران جانبازان شهید و پرستاران ایثارگر بیمارستان شهید محلاتی باحضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزار شد.