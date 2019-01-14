کارت آزمون استاندارد مهارت های زبان فارسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) ۱۳۹۷ در داخل کشور و حوزه های خارج از کشور در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه ۲۷ دی برابر با ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ (آزمون عمومی) و جمعه ۲۸ دی ۹۷ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ (آزمون آکادمیک) برگزار می شود.

حوزه های برگزاری این آزمون در شهرهای اصفهان، تهران، مشهد ، شیراز، قزوین، سنندج، بابلسر و همدان و در کشورهای بنگلادش (شهر داکا)، ترکیه (شهر آنکارا)، لبنان (شهر بیروت)، عراق (شهرهای نجف، اربیل) و گرجستان (شهر تفلیس) است.

کارت های‌ شرکت در آزمون برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ بر روی پایگاه اطلاع­ رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید به مراکز رفع نقص مراجعه کنند.

داوطلبان‌ تا روز چهارشنبه ۲۶ دی فرصت دارند ضمن مشاهده کارت ورود به جلسه آزمون، با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام ­خانوادگی، تاریخ تولد و شماره گذرنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در دو آزمون عمومی و آکادمیک متقاضی شده اند ۲ کارت شرکت در آزمون برای آنان صادر شده است.