سوگواره شعر فاطمی «حریر سوخته» فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر؛ این سوگواره با هدف نگاهی امروزی به ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا (س) در ابعاد گوناگون و نیز خطبه‌های آن حضرت برگزار می‌شود.

در این فراخوان از کلیه شاعران پیشکسوت و جوان در سراسر کشور دعوت شده است با ارسال آثار برتر خود در این سوگواره شرکت کنند.

قالب آثار کنگره در همه قالب‌های شعر کلاسیک و ترانه است و در مراسم اختتامیه به برگزیدگان هر بخش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین مهلت ارسال آثار ۷ بهمن ماه است.

بخش اصلی این سوگواره شامل سرایش اشعاری با موضوع فاطمی است و بخش ویژه آن نیز به موضوع حضرت محسن علیه السلام اختصاص یافته است.

مهلت ارسال برای شرکت در این سوگواره هفتم بهمن ماه ۱۳۹۷ اعلام شده است و آثار باید به نشانی الکترونیکی: ghararpoem@gmail.com و یا در فضای مجاری به نشانی ghararadmin@ ارسال شود.

جوایز این سوگواره به شرح زیر اعلام شده است:

برگزیده اول در بخش اصلی بیست میلیون ریال

برگزیده دوم در بخش اصلی پانزده میلیلون ریال

برگزیده سوم در بخش اصلی ده میلیون ریال

نفرات برگزیده در بخش ویژه هرکدام ده میلیون ریال

بر اساس اعلام دبیرخانه آثاری که به مرحله دوم داوری راه پیدا کنند در قالب یک مجموعه منتشر خواهند شد.