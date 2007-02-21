معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم هبری در خصوص روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفت: اقدامات بنیادین و اساسی چه به لحاظ حقوقی، قانونی، اجرایی، آمادگی دستگاه های اجرایی که متولی و صاحبان شرکت های دولتی هستند، شناسایی این شرکت ها با اولویت ها و تقدم و تاخرهایی که به فروش می رود، همگی باید مورد توجه قرار گیرد.

اکبر کمیجانی با تاکید بر آماده سازی بسترها و زمینه های لازم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: نیازهای قانونی وحقوقی، آمادگی های اجرایی و شناسایی شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 و ابلاغیه آن باید براساس اولویت بندی ها انجام شود.

وی با تاکید بر توجه به شرایط بازار و به خصوص بازار سرمایه ، گفت: تنها راه و منطقی ترین روش برای فروش و واگذاری شرکت های مشمول بازار بورس است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به جوان بودن بورس ایران، اظهارداشت: گرچه طول عمر و شروع فعالیت بازار بورس ایران طولانی است، اما می توان ادعا کرد که این بازار پس از پیروزی انقلاب به ویژه بعد از شروع برنامه اول توسعه اقتصادی فعالیت خود را به طور گسترده آغاز کرده است.

وی توانایی و ظرفیت بازار بورس ایران را محدود عنوان کرد و افزود: واگذاری این شرکت ها باید براساس اولویت بندی صورت گیرد و سهامشان در این بازارعرضه شود.

کمیجانی همچنین در مورد خصوصی سازی بانک‌ها گفت: تجارب بانک های خصوصی شده در سه بخش کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کشورهای شرق و مرکز اروپا تقسیم می شود.

وی یافته های مربوط به خصوصی سازی بانک ها در کشورهای توسعه یافته را افزایش نسبت‌های سودآوری، بهبود نسبت کفایت سرمایه ، افزایش درآمد حاصل از کارمزد، افزایش نسبت دارایی ها به هر کارمند ، کاهش سریع تر تعداد کارکنان نسبت به بانک‌های دولتی و توسعه شبکه بانکی و افزایش تعداد شعب در مدت کمتر نسبت به بانک های دولتی ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای خصوصی سازی بانک های تجاری در ایران باید در سه حوزه تجدید ساختار بانک ها، نظارت و سیاست های پولی و اعتباری به طور همزمان و هماهنگ، اقدامات اساسی صورت گیرد تا خصوصی سازی از موفقیت بالاتر درعرصه عمل برخوردار شده وامکان بازگشت به سازو کار مالکیت دولتی در بانک های خصوصی شده را کاهش دهد.