به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضعیت فراخوان ساماندهی و بروزرسانی اطلاعات همه دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع اظهار کرد: تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع باید نسبت به بروزرسانی و تکمیل اطلاعات خود در سامانه رزرو سازمان اقدام کنند تا برنامه ریزی برای این عزیزان و فراخوان های حجاج بر همین اساس صورت گیرد.



وی مبنای برنامه ریزی ها برای زایران حج تمتع را همین اطلاعات بروز رسانی شده دانست و افزود: کانال ارتباطی ما با متقاضیان زیارت حج تمتع ۹۸ و سایر حجاج تمتع در سالهای آتی، اطلاعات و سامانه های بروز رسانی شده است، بنابراین باید تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع نسبت به این مهم اقدام نمایند.



معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت تصریح کرد: بروز رسانی اطلاعات ودیعه گذاران در برنامه ریزی ها و اطلاع رسانی های مرتبط با حج تمتع پیش رو نیز اثرگذار خواهد بود بنابراین افراد دارای قبض ودیعه گذاری باید هرچه سریعتر به تکمیل اطلاعات خود در آدرس reserve.haj.ir بپردازند.



به گفته رضایی، تاکنون ۲۰۰ هزار نفر از دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع نسبت به بروز رسانی اطلاعات خود مبادرت ورزیده اند که الباقی افراد نیز در زمان باقیمانده باید به این مهم اقدام کنند.



وی در پایان اظهار کرد: هدف از این فراخوان آن است که دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج، اطلاعات شخصی خود را در این سامانه تکمیل، اصلاح و بروز رسانی نمایند تا ضمن ساماندهی کلی اولویت های باقیمانده برای تشرف، برقراری ارتباطات بعدی سازمان حج و زیارت با ایشان، اطلاع رسانی نسبت به اولویت ها، برنامه های آموزشی و توجیهی و ثبت تغییرات بعدی احتمالی و ... امکان پذیر گردد.